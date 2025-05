Il nuovo amministratore delegato di Stellantis è Antonio Filosa

Il consiglio di amministrazione di Stellantis ha nominato Antonio Filosa come amministratore delegato della società, un grande gruppo automobilistico che include anche Fiat. Stellantis era senza amministratore delegato da dicembre, quando si era dimesso a sorpresa Carlos Tavares, capo dell’azienda dal 2021. Le dimissioni di Tavares erano state annunciate in un contesto di divergenze fra gli azionisti e la dirigenza legato principalmente al calo delle vendite, cosa che veniva attribuita anche al modello di gestione dell’ex amministratore delegato. Filosa dovrà gestire questa complicata fase dell’azienda, a cui si aggiunge l’incertezza legata ai dazi annunciati da Donald Trump.

Filosa è un ingegnere italiano di 51 anni, ed entrerà in carica con pieni poteri il 23 giugno. Da 25 anni lavora in Fiat: prima si è occupato delle attività in Sudamerica, nel 2023 è diventato capo di Jeep (uno dei diversi marchi di proprietà di Stellantis) e alla fine del 2024 è diventato capo delle attività del gruppo negli Stati Uniti, con buoni risultati.

Il gruppo Stellantis nacque nel 2021 dalla fusione fra FCA (a sua volta nata dalla fusione fra Fiat e il marchio statunitense Chrysler) e PSA, l’azienda francese che produce Peugeot e Citroën. L’azienda produce veicoli con una serie di marchi, tra cui FIAT, Chrysler, Jeep, Dodge, Peugeot, Opel e Maserati.

Tavares è portoghese e proveniva da PSA. Aveva discreti rapporti con il governo francese, ma molto difficili con quello italiano. È possibile che un amministratore delegato proveniente dall’Italia e legato a Fiat sia in grado di sviluppare rapporti migliori con il governo italiano, e che la sua esperienza nel mercato statunitense possa tornare utile in un momento in cui il mercato delle auto è reso più complicato dalle politiche economiche sconsiderate del presidente statunitense Donald Trump.

– Leggi anche: Stellantis ha sbagliato tutto