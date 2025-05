Le foto della parata del Napoli per festeggiare lo Scudetto

La squadra di calcio del Napoli sta festeggiando la vittoria del campionato di Serie A con una parata piuttosto suggestiva, che si sta svolgendo principalmente sul lungomare della città. Il Napoli ha vinto lo Scudetto, il quarto della sua storia, venerdì scorso all’ultima giornata di campionato e ci sono già stati grandi festeggiamenti in tutta la città, ma la parata ufficiale era stata posticipata a lunedì per motivi di ordine pubblico.

I giocatori e lo staff del Napoli sono arrivati alle 15 a Molo Luise in barca e sono poi saliti su due autobus scoperti: stanno percorrendo circa due chilometri di strada fino a Piazza Vittoria; poi torneranno indietro. Poiché l’afflusso di persone previsto era molto superiore alla capienza dell’area, stimata in circa centomila posti, il comune di Napoli ha installato dei maxi schermi in città per permettere anche a chi non fosse riuscito ad avvicinarsi alla parata di seguirla comunque.