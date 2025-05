Le foto dei festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli

Venerdì sera il Napoli ha vinto lo Scudetto per la quarta volta nella sua storia. A differenza di quello vinto due anni fa, quando il vantaggio dalla seconda classificata fu notevole e i festeggiamenti cominciarono di fatto mesi prima, quest’anno il campionato si è deciso all’ultima giornata, e quindi a Napoli la gente ha cominciato a festeggiare solo dai minuti finali della partita vinta contro il Cagliari. Nel 2023 peraltro la partita decisiva per la vittoria il Napoli la giocò fuori casa, mentre questa volta in casa, quindi c’è stata una doppia festa sia allo stadio Diego Armando Maradona, sia per le strade di Napoli, e in particolare in piazza Plebiscito.