Il nuovo ambasciatore taiwanese in Finlandia è un cantante metal

Negli ultimi giorni siti e riviste specializzati in musica metal hanno dato risonanza a una notizia che non rientra tra gli argomenti di cui si occupano di solito: la nomina del nuovo ambasciatore taiwanese in Finlandia, avvenuta lunedì.

Il motivo di tutto questo interesse è che la persona scelta per il ruolo è Freddy Lim, che oltre ad avere una grande esperienza nel campo dei diritti umani è anche il cantante e il fondatore dei ChthoniC, una delle band metal più famose di Taiwan, e che il paese in cui svolgerà il suo mandato è molto legato a questo genere musicale. La Finlandia è infatti considerata una sorta di “terra promessa” del metal: viene spesso indicata come il paese con il maggior numero di gruppi metal pro capite (80 ogni 100mila abitanti), e molte band locali, come Stratovarius, Nightwish e Amorphis, hanno acquisito uno status mitico tra gli appassionati.

Lim conosce la Finlandia piuttosto bene: cominciò a frequentarla alla fine degli anni Novanta, esibendosi con i ChthoniC in diversi festival, e quattro album della band sono stati pubblicati dalla Spinefarm Records, una casa discografica locale. «Anni di collaborazione con i miei partner nell’industria musicale finlandese mi hanno fatto sviluppare un legame particolare con questo paese», ha scritto lo stesso Lim su Facebook.

Lim non è stato scelto soltanto per la sua profonda conoscenza dell’industria musicale finlandese, ma anche per i suoi trascorsi nella politica taiwanese e nella cooperazione internazionale: è stato presidente della sezione taiwanese di Amnesty International tra il 2010 e il 2024, e ha svolto due mandati come deputato del Partito Progressista Democratico (PPD), di centrosinistra.

Lim ha 49 anni, e fondò i ChthoniC nel 1995: agli inizi il gruppo fu inserito nel cosiddetto black metal, un sottogenere caratterizzato da voci gutturali, parti di chitarra veloci e ripetitive, testi che parlano di temi come satanismo, paganesimo e occultismo e un’estetica gotica piuttosto ostentata. Fin da subito però Lim introdusse alcuni elementi che resero la musica del gruppo più difficilmente inquadrabile, come l’erhu (uno strumento cinese ad arco), le campane tibetane, e lo shakuhachi, un flauto in bambù noto per essere particolarmente ostico da suonare.

Un altro tratto distintivo dei ChthoniC è la tendenza a scrivere canzoni incentrate su temi politici e sociali, dalla denuncia del massacro degli uiguri, una minoranza etnica di fede prevalentemente musulmana da tempo in conflitto con l’autorità centrale cinese, a questioni molto presenti nel dibattito pubblico taiwanese, su tutti il sostegno all’indipendenza del paese dalla Cina, che da decenni lo rivendica come propria provincia. Questa consapevolezza politica ha reso Lim una figura molto rispettata nell’ambiente.

Oltre alla sua attività con i ChthoniC, Lim è coinvolto anche in altri progetti come i Clone X, gruppo fondato insieme al chitarrista statunitense Marty Friedman.

