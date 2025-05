In Polonia secondo gli exit poll il candidato del governo e quello sovranista sono molto vicini

Gli exit poll del primo turno delle elezioni presidenziali in Polonia danno primi il candidato del blocco di centrodestra al governo, Rafał Trzaskowski, e quello del partito sovranista e di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS), Karol Nawrocki: entrambi sono attorno al 30 per cento, con Trzaskowski leggermente in vantaggio.

L’incognita principale di quest’elezione era chi sarebbe andato al ballottaggio del 1° giugno: il favorito assieme a questi due era Sławomir Mentzen, il candidato di Confederazione, un partito con posizioni ancora più a destra di PiS, che secondo gli exit poll si è però fermato al 15 per cento.

Gli exit poll sono sondaggi condotti all’uscita dei seggi elettorali, e le loro indicazioni possono differire notevolmente dai risultati effettivi. I seggi si sono chiusi alle 21 italiane: a breve cominceranno ad arrivare i risultati dello scritunio. Alle 17 l’affluenza era al 50,7 per cento.

Trzaskowski è espresso da Coalizione Civica, di cui fa parte anche il primo ministro Donald Tusk. È sindaco di Varsavia, è un politico noto e rispettato da anni ed era primo nei sondaggi: si rivolgeva anche alle parti più progressiste dell’elettorato, ma recentemente aveva spostato sensibilmente a destra le sue posizioni, in particolare su temi come la sicurezza e l’immigrazione che ritiene siano i punti forti dei suoi principali avversari. Questo riposizionamento, evidente anche nella ritrosia a parlare di aborto e della comunità LGBT+, potrebbe però alienargli un pezzo dell’elettorato progressista, specie donne e giovani, che fu determinante per portare Coalizione Civica al governo.

Diritto e Giustizia, che è indebolito da problemi giudiziari e di fondi, ha puntato invece su Karol Nawrocki: è uno storico e al contrario di Trzaskowski fino a questa campagna elettorale era in pratica uno sconosciuto per la maggioranza delle persone. Se i risultati confermeranno gli exit poll, è probabile che al ballottaggio riceverà molti voti che al primo turno sono andati a Mentzen.

Le presidenziali sono cruciali sia per la coalizione al governo sia per Diritto e Giustizia. Da un anno e mezzo infatti si trascina uno scontro istituzionale che ha molto limitato l’attività del governo europeista perché il presidente uscente, Andrzej Duda, è espresso da Diritto e Giustizia, che aveva governato in modo semi-autoritario dal 2015 al 2023. Per il primo ministro Donald Tusk, che aveva vinto le elezioni del 2023, sarebbe fondamentale ottenere la presidenza. Per le stesse ragioni, Diritto e Giustizia è determinato a impedirlo.

In aggiornamento…

– Leggi anche: Perché la campagna elettorale si è fatta a destra