Joe Biden ha una forma aggressiva di cancro alla prostata

All’ex presidente statunitense Joe Biden è stata diagnosticata una forma aggressiva di cancro alla prostata. Biden ha 82 anni e già nei mesi della campagna elettorale, l’anno scorso, si era molto parlato dei suoi problemi di salute legati all’età.

Secondo il comunicato diffuso dallo staff di Biden il cancro ha già generato metastasi alle ossa, ma sarebbe sensibile alla terapia basata sul blocco degli ormoni e quindi gestibile efficacemente. L’ex presidente sta valutando assieme ai suoi medici e alla sua famiglia le opzioni per la cura della malattia. La diagnosi è arrivata dopo il riscontro di frequenti problemi urinari.

Un tumore alla prostata si può manifestare con caratteristiche molto varie: in alcuni casi ha uno sviluppo lento e non causa grossi problemi di salute, mentre in altri può provocare in breve tempo la morte. Quello di Biden appunto è una forma aggressiva, ma la sua crescita può essere rallentata con trattamenti che riducono o bloccano la produzione di ormoni maschili (non in tutti i casi di tumore alla prostata è possibile farlo). Il fatto che il cancro abbia prodotto metastasi significa che le cellule tumorali si sono diffuse anche nel resto del corpo: nel caso di Biden alle ossa.

Dopo quello alla pelle il cancro alla prostata è la forma più comune di cancro fra i maschi, e il rischio di svilupparlo aumenta molto con l’età. Nel 2023 Biden aveva subito un piccolo intervento anche per un cancro alla pelle.