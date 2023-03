Joe Biden ha subito un piccolo intervento per la rimozione di un carcinoma alla pelle

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden il 16 febbraio si è sottoposto a un piccolo intervento per la rimozione di un carcinoma a cellule basali nella zona del petto. Lo ha reso noto il medico personale del presidente, Kevin O’Connor: il tumore della pelle è emerso durante una normale visita di controllo ed è stato confermato da una successiva biopsia al tessuto asportato.

Il carcinoma a cellule basali, o basalioma, è un tumore della pelle piuttosto comune, che a differenza del melanoma si sviluppa localmente e tende a rimanere circoscritto, senza produrre metastasi. «Tutto il tessuto canceroso è stato rimosso con successo», ha detto O’Connor, e nessun ulteriore trattamento sarà necessario. Biden, che ha 80 anni e ha fatto intendere di voler correre per la rielezione nel 2024, è stato definito dal medico come «in salute, vigoroso e pronto» e non ha dovuto rinunciare ad alcuna attività per il piccolo intervento. Qualche giorno dopo la visita di controllo, il 20 febbraio, il presidente statunitense si è recato a Kiev per un’inattesa visita nella capitale Ucraina, con un viaggio lungo e complesso.