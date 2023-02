Joe Biden è a Kiev

Lunedì mattina il presidente statunitense Joe Biden è arrivato a sorpresa a Kiev, capitale dell’Ucraina. È la prima visita di Biden in Ucraina da quando il 24 febbraio dello scorso anno è cominciata l’invasione russa del paese. Era in programma che lunedì andasse a Varsavia, in Polonia, per una breve visita in cui avrebbe dovuto incontrare i leader degli ex paesi del blocco sovietico e discutere del sostegno all’Ucraina.

Venerdì, nel corso di una conferenza stampa, un portavoce della Casa Bianca aveva escluso in maniera categorica che Biden potesse approfittare della visita in Polonia per attraversare il confine e andare anche a Kiev.

Ma a metà mattina diversi giornalisti sul campo avevano segnalato che in città erano state dispiegate misure di sicurezza anomale, e che era stata avvistata una lunga carovana di automobili nei paraggi dell’ambasciata statunitense. Poco dopo, Biden è stato filmato e fotografato a passeggio per la città assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Al suo arrivo Biden ha visitato insieme al presidente ucraino la cattedrale di San Michele, dove ha reso omaggio alle vittime della guerra. Proprio mentre stava uscendo dalla chiesa, in città hanno suonato le sirene d’allarme antiaereo: al momento, comunque, non ci sono notizie di missili o droni russi che abbiano colpito la capitale ucraina.

Historic. Timely. Brave. I welcomed @POTUS in Kyiv as Russian full-scale aggression approaches its one-year mark. I am thankful to the U.S. for standing with Ukraine and for our strong partnership. We are determined to work together to ensure Ukraine’s victory. pic.twitter.com/EPtH3fLWWD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2023

Poco dopo l’arrivo di Biden a Kiev, la Casa Bianca ha pubblicato un comunicato in cui il presidente americano dice che oggi annuncerà l’invio di nuove armi all’Ucraina «tra cui munizioni per l’artiglieria, sistemi anti-carro e radar per la sorveglianza aerea». Biden non ha fatto riferimento al possibile invio di jet militari, che da settimane il governo ucraino chiede con insistenza ai paesi occidentali, e su cui però ci sono varie posizioni contrarie.

