In serie A si deciderà quasi tutto all’ultima giornata

Dopo la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A, che si è giocata quasi tutta domenica sera, quasi tutti gli obiettivi stagionali sono ancora in bilico: lo Scudetto, la qualificazione per le coppe europee e la “salvezza” (evitare, cioè, di retrocedere in Serie B). Si deciderà tutto all’ultima giornata.

Il Napoli e l’Inter sono ancora in corsa per lo Scudetto, che si contendono da mesi alternandosi alla testa della classifica e attualmente hanno solo un punto di distanza. Il Napoli ha pareggiato 0-0 con il Parma ed è rimasto primo in classifica a 79 punti, perchè nel frattempo l’Inter ha pareggiato 2-2 con la Lazio ed è rimasto secondo a 78 punti. Il Napoli ha insomma più possibilità di vincere, ma se le due squadre arrivassero a pari punti si giocherà uno spareggio per lo Scudetto, una possibilità che è stata reintrodotta dal 2022 ma che da allora non è mai stata necessaria.

Per quanto riguarda la qualificazione alle coppe europee, è certa la qualificazione dell’Atalanta alla prossima Champions League: finirà sicuramente il campionato al terzo posto. La Champions League è la più importante competizione europea per club e in Serie A ci accedono le prime quattro in classifica. Per il quarto posto sono ancora in gara tre squadre (prima di questa giornata erano sei): la Juventus, con 67 punti, la Roma con 66 punti e la Lazio con 65. Di conseguenza non sono ancora state definite nemmeno la qualificazione per l’Europa League, alla quale accede la squadra che arriva quinta, né quella per la Conference League, alla quale accede la squadra che arriva sesta.

Il Bologna, grazie alla storica vittoria in Coppa Italia, si è già qualificato per la prossima Europa League a prescindere dalla sua posizione finale in Serie A: ora è ottavo a 62 punti, gli stessi della Fiorentina. Quest’ultima può ancora sperare in una qualificazione alle coppe europee, se vince la prossima partita e contemporaneamente la Lazio perde (arriverebbero a pari punti, ma la Fiorentina è avanti negli scontri diretti perché ha vinto entrambe le partite della stagione contro la Lazio).

L’unica squadra che non può più qualificarsi per una competizione europea per la prossima stagione, tra quelle che ancora potevano riuscirci prima di questa giornata, è il Milan, che ha perso contro la Roma per 3-1.

Dopo questa giornata di campionato si è invece “salvato” il Cagliari, che ha vinto 3-0 contro il Venezia, penultimo a 29 punti e tra le squadre che rischiano maggiormente di retrocedere in Serie B. Retrocedono 18esima, 19esima e 20esima: l’ultima in classifica si conosce già ed è il Monza, che ha la certezza aritmetica della retrocessione. Tra il 15esimo e il 19esimo posto ci sono ancora sei squadre in cinque punti: Verona, Parma, Lecce, Empoli e Venezia.

La classifica aggiornata:

Napoli 79

Inter 78

Atalanta 74

Juventus 67

Roma 66

Lazio 65

Fiorentina 62

Bologna 62

Milan 60

Como 40

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 36

Verona 34

Parma 33

Lecce 31

Empoli 31

Venezia 29

Monza 18