Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno venerdì 23 maggio, invece che domenica

Il Consiglio della Lega Serie A ha deciso che due delle partite dell’ultima giornata di campionato, Napoli-Cagliari e Como-Inter, si giocheranno la sera di venerdì 23 maggio alle 20:45, invece che domenica. Manca una sola giornata alla fine del campionato e Napoli e Inter possono ancora entrambe vincere lo Scudetto, ma soprattutto possono ancora arrivare a pari punti: il Napoli al momento è primo con 79 punti, uno in più dell’Inter. Se il Napoli dovesse perdere e l’Inter pareggiare, entrambe finirebbero a 79 punti: questa possibilità ha reso necessario anticipare le due partite a venerdì.

In caso di arrivo a pari punti infatti si dovrà giocare uno spareggio per lo Scudetto, una possibilità che è stata reintrodotta dal 2022 ma che da allora non è mai stata necessaria. Ma dato che sabato 31 maggio l’Inter sarà impegnata nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il Consiglio di Lega ha deciso di anticipare le partite di Napoli e Inter per evitare che un eventuale spareggio si giochi troppo a ridosso della finale. L’eventuale spareggio è stato quindi fissato per lunedì 26 maggio, alle 20:45.