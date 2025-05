Le strane regole del M5S stanno creando dei candidati abusivi

Quando parlano del loro collega Emiliano Fenu, alcuni deputati del Movimento 5 Stelle lo definiscono «l’abusivo». Lo dicono scherzando, ma in questo scherzo c’è effettivamente un dato piuttosto bizzarro che riguarda il deputato sardo che è il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni amministrative di Nuoro dell’8 e del 9 giugno prossimi. Stando alle norme interne in vigore del M5S, Fenu infatti non potrebbe affatto concorrere come sindaco.

Lo Statuto e il Codice etico del M5S prevedono tuttora il limite dei due mandati: chi ha già ricoperto per due volte cariche elettive non può più ricandidarsi. È vero che nel novembre scorso l’Assemblea costituente ha votato per il superamento di questo vincolo, ma la nuova regola non è stata mai recepita, né si sa ancora in che modo e con quali criteri verrà concesso a chi ha già ricoperto due mandati di proseguire la propria carriera politica elettiva.

L’assemblea doveva essere seguita da un nuovo voto degli iscritti che definisse nel dettaglio queste modifiche, e consentisse dunque di redigere i nuovi regolamenti. Giuseppe Conte aveva detto che il tutto si sarebbe risolto «in tempi rapidi» e «in assoluta trasparenza»: ma sono passati già sei mesi e ancora non si sa quando finirà questo contorto processo costituente.

La questione per ora riguarda Fenu, ma a breve potrà estendersi anche a casi più rilevanti. L’ex presidente della Camera Roberto Fico, infatti, già due volte deputato tra il 2013 e il 2022, è la persona che tanti dirigenti di PD e M5S indicano come la più adatta per guidare la coalizione di centrosinistra alle regionali della Campania di novembre: al momento però neppure lui potrebbe candidarsi.

La questione è tecnica, dunque, ma anche politica. L’assemblea del M5S aveva infatti dato un’indicazione abbastanza chiara: il limite dei due mandati va abolito. Ma ci sono dubbi sul come. Tra le proposte approvate dagli iscritti, infatti, erano indicate diverse possibili soluzioni, e tra loro non troppo compatibili. Il 67 per cento aveva per esempio votato per elevare da due a tre mandati il limite; il 79 per cento aveva suggerito di introdurre una deroga per una candidatura a sindaco o a presidente di regione; per il 55 per cento, il limite andava applicato «limitatamente a ciascun livello istituzionale» (dunque due mandati da parlamentare, poi due da consigliere regionale, poi due da europarlamentare, eccetera).

Queste preferenze consentirebbero a Fenu, o eventualmente a Fico, di candidarsi subito. Ma il 70 per cento degli iscritti aveva anche votato per consentire un terzo mandato solo dopo una pausa di cinque anni: e se fosse questa la formulazione introdotta nel nuovo Statuto e nel nuovo Codice etico, nessuno dei due potrebbe farlo. Se invece si decidesse di sottoporre le eventuali deroghe al voto dell’assemblea, come a novembre propose di fare il 75 per cento degli iscritti, bisognerebbe autorizzarli con una apposita consultazione tra i militanti del Movimento.

Insomma, tutto sta a capire come verrà modificata questa parte dei regolamenti, e con che tempi verrà sottoposta al voto degli iscritti. A deciderlo, nello specifico, dovrebbe essere il Comitato di garanzia, un organismo composto dall’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, l’ex senatrice Laura Bottici e lo stesso Fico, che dunque si ritroverebbe in una situazione di conflitto d’interessi. Il comitato dovrebbe poi proporre la formulazione scelta al Consiglio nazionale (un organo collegiale molto più ampio): solo a quel punto si potrebbe convocare il voto degli iscritti.

Sulle tempistiche però non c’è alcuna certezza. Tempo fa fonti vicine a Conte fecero emergere la notizia secondo cui il tutto si sarebbe compiuto entro aprile. Poi, si era ipotizzato di indire le votazioni per la prima metà di maggio: anche qui nulla di fatto. Questa attesa sta generando grossa frustrazione anche tra i parlamentari. La scorsa settimana i deputati del M5S si sono riuniti in videoconferenza per una riunione in cui si è discusso anche di questo: molti hanno lamentato il fatto che questo prolungarsi dell’incertezza genera grosse incognite sul proprio futuro.

Nel frattempo, comunque, Fenu si è candidato. Ha concordato la cosa con Conte, che lo ha incoraggiato anche a dispetto delle ambiguità regolamentari da risolvere, e poi coi responsabili locali e nazionali di PD e Alleanza Verdi e Sinistra. E così lui, pur essendo stato senatore tra il 2018 e il 2022, per poi essere rieletto alla Camera nel 2022, eed essendo dunque già stato eletto due volte, è ora il leader della coalizione progressista con sette liste che sostengono la sua candidatura. Il 15 maggio ha aperto la sede del suo comitato elettorale.