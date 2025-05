L’ennesima giornata violenta e assurda fuori da uno stadio

Sta suscitando molta indignazione l’aggressione nei confronti di un uomo avvenuta domenica pomeriggio fuori dallo stadio di Bari e ripresa in un video circolato moltissimo negli ultimi due giorni. Nel filmato si vedono alcuni tifosi del Bari picchiare e spingere l’uomo, prenderlo a calci e pugni in faccia più volte, fino a farlo cadere. L’aggressione avviene mentre un bambino – presumibilmente il figlio dell’uomo picchiato – assiste al pestaggio e si dispera. I calci e i pugni si interrompono solo all’arrivo di alcuni poliziotti, che assistono l’uomo e il bambino, poi portato via in braccio.

L’antefatto dell’aggressione è la contestazione organizzata dai gruppi ultras del Bari nei confronti della società e in particolare del presidente Luigi De Laurentis, figlio del presidente del Napoli Aurelio. Durante la partita contro il Pisa, gli ultras hanno abbandonato la curva nord in segno di protesta contro la gestione della squadra che occupa l’ottavo posto in classifica in serie B, lontano dalle posizioni che permettono di essere promossi direttamente in serie A. Durante contestazioni di questo tipo i gruppi ultras impongono a tutti i tifosi di lasciare lo stadio. Il divieto vale per tutti, anche per chi non fa parte della tifoseria organizzata, e solitamente viene fatto rispettare con le minacce e con la violenza.

Secondo quanto ricostruito dai giornali locali, fuori dallo stadio l’uomo poi aggredito si sarebbe reso conto di aver dimenticato uno zaino sugli spalti. Dal suo tentativo di rientrare per recuperare lo zaino sarebbe nata la discussione con alcuni tifosi, poi conclusa con il pestaggio. Uno dei presunti aggressori sarebbe già stato individuato grazie all’analisi dei filmati acquisiti dalla Digos di Bari. Le telecamere interne dello stadio avrebbero ripreso anche un’altra aggressione di alcuni tifosi nei confronti di uomo deciso a non lasciare il proprio posto. Anche in questo caso la reazione degli ultras è stata violenta.

Episodi di violenza generati da divieti e regole imposte dai gruppi ultras, o più generalmente dalla violenza gratuita e pervasiva nelle curve di tutti gli stadi italiani, accadono ogni settimana. Solo nell’ultimo fine settimana ci sono stati scontri tra i tifosi del Napoli e la polizia fuori dallo stadio del Lecce, un tentativo di assalto di alcuni ultras del Genoa a un pullman di tifosi del Milan, scontri sull’autostrada A14 tra tifosi del Giulianova e dell’Ancona.