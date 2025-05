L’India ha attaccato il Pakistan con dei missili

Martedì sera l’India ha compiuto un attacco missilistico contro il Pakistan e ha poi definito l’offensiva “Operazione Sindoor”. Il governo indiano ha detto di avere colpito nove siti in Pakistan e nel Kashmir pakistano, e ha aggiunto che tra gli obiettivi non ci sono siti dell’esercito pakistano; per ora l’esercito del Pakistan ha detto che cinque posti sono stati raggiunti dai missili (sono informazioni che vanno prese con le molle, perché le dichiarazioni del governo pakistano sono ancora confuse). Il ministro della Difesa pakistano, Khawaja Asif, ha detto che il Pakistan farà una ritorsione massiccia entro l’alba.

Il lancio di missili, ha detto l’India, è una ritorsione per gli attentati terroristici compiuti lo scorso 22 aprile a a Pahalgam, nel Kashmir indiano, in cui erano state uccise 26 persone: l’India aveva accusato il Pakistan di avere appoggiato il gruppo che aveva rivendicato l’attentato, cioè “Resistenza del Kashmir”, un gruppo di miliziani piccolo e poco noto legato però al più grande Lashkar-e-Taiba. Il Pakistan aveva negato le accuse.

Ahmed Sharif Chaudhry, un portavoce dell’esercito pakistano, ha detto che due persone sono state uccise negli attacchi a Kotli, nel Kashmir pakistano, e una nel distretto di Bahawalpur, centinaia di chilometri più a sud, dove sono anche state ferite 12 persone.

In seguito agli attacchi missilistici sono stati sparati dei colpi di artiglieria in diversi punti lungo la “linea di controllo” che separa il Kashmir indiano e pakistano, sia da parte pakistana che indiana. La polizia indiana ha detto a Reuters che gli attacchi sono avvenuti in tre zone diverse e che due donne sono state ferite.

Il Kashmir è una regione contesa da decenni tra India e Pakistan. È a maggioranza musulmana, come il Pakistan, mentre il resto dell’India è prevalentemente induista. In passato vari gruppi separatisti appoggiati dal Pakistan hanno compiuto attacchi anche molto violenti, che negli ultimi anni sono però diminuiti.

A lungo la Costituzione indiana ha assegnato uno “status speciale” al Kashmir, che tra le altre cose gli garantiva un altissimo grado di autonomia. Questo però è stato revocato dal governo nazionalista di Narendra Modi nel 2019. Dopo la revoca la regione è stata divisa in due “territori”: il Jammu e Kashmir e il Ladakh.