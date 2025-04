Trump ridurrà i dazi alle aziende automobilistiche

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo con cui ha ridotto alcuni dazi imposti alle industrie automobilistiche che lavorano nel paese. Tra i molti dazi annunciati da Trump nelle scorse settimane, alcuni dei più pesanti riguardavano il settore delle auto, per cui gli Stati Uniti dipendono molto dall’estero: quasi la metà di tutti i veicoli venduti negli Stati Uniti è importata, e anche quasi il 60 per cento delle parti di auto che poi vengono assemblate nel paese.

I dazi sulle auto importate sono entrati in vigore ad aprile mentre quelli sui componenti per l’assemblaggio di auto realizzate in territorio statunitense entreranno in vigore il 3 maggio. Questi dazi sono confermati ma Trump ha deciso che le aziende automobilistiche a cui sono applicati saranno esentate dal pagamento di altri dazi, come quelli su alluminio e acciaio o su alcune importazioni da Canada e Messico. Restano comunque intatti i dazi che i fornitori di queste aziende pagano su alluminio e acciaio per i componenti che poi vendono a loro.

Trump ha firmato l’ordine esecutivo sull’aereo presidenziale Air Force One mentre stava andando in Michigan, stato che è sede delle più grandi aziende automobilistiche del paese. Qui ha tenuto un grande comizio per celebrare i suoi primi 100 giorni da presidente.

La riduzione dei dazi sulle auto è solo l’ultimo dei passi indietro che Trump ha fatto negli ultimi giorni su alcune delle decisioni più contestate da quando aveva annunciato i primi dazi. Aveva prima temporaneamente e parzialmente sospeso gli enormi dazi che aveva imposto a mezzo mondo, lasciando solo quelli alla Cina, poi aveva esentato smartphone e dispositivi tecnologici, e in molti si aspettavano che a breve avrebbe ridotto anche quelli sulle auto.

– Leggi anche: Fin qui la strategia di Trump sui dazi non sta funzionando