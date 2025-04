Israele sta espandendo le operazioni militari nella Striscia di Gaza

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha detto che l’esercito sta espandendo le operazioni militari nella Striscia di Gaza per «annientare e ripulire l’area dai terroristi» e per «conquistare vaste aree che saranno aggiunte alle zone di sicurezza dello stato di Israele», cioè zone cuscinetto larghe finora circa un chilometro nella Striscia di Gaza che si trovano lungo tutto il confine con Israele: in queste zone Israele ha raso al suolo le strutture, comprese le case e le infrastrutture civili. Katz non ha specificato quali aree saranno colpite, ma ha invitato la popolazione ad evacuare le zone in cui si combatte. Il ministro ha infine invitato i residenti di Gaza «ad agire per espellere Hamas e restituire tutti gli ostaggi».

Dal 2 marzo Israele ha bloccato l’ingresso di tutti gli aiuti all’interno della Striscia e dal 18 marzo ha ripreso i bombardamenti e alcune operazioni di terra nella Striscia violando il cessate il fuoco con Hamas in vigore da gennaio e uccidendo centinaia di palestinesi. L’Hostage and Missing Families Forum, associazione che riunisce la maggior parte delle famiglie delle persone israeliane sequestrate il 7 ottobre del 2023, ha fatto sapere di essere «inorridito dall’annuncio del ministro della Difesa sull’espansione delle operazioni militari a Gaza».

Nel frattempo Al Jazeera ha scritto che almeno 20 persone sono state uccise negli attacchi condotti dall’esercito israeliano da questa mattina all’alba nel centro e nel sud di Gaza per un totale di oltre 62mila morti da ottobre del 2023.

