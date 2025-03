L’Italia è stata eliminata dalla Nations League

Domenica sera l’Italia maschile di calcio ha pareggiato 3-3 contro la Germania a Dortmund nel ritorno dei quarti di finale di Nations League ed è stata quindi eliminata, visto che all’andata aveva perso (2-1 in casa); la Nations League è la competizione per nazionali europee che da qualche anno ha sostituito la maggior parte delle partite amichevoli. La partita è stata molto diversa tra un tempo e l’altro: nel primo la Germania ha di fatto dominato, tenendo quasi sempre il pallone, lasciando pochissimo spazio all’iniziativa dell’Italia e segnando tre gol. Nel secondo tempo l’Italia ha reagito e ha fatto tre gol, due con Moise Kean e uno con Giacomo Raspadori, non sufficienti tuttavia per qualificarsi.

Il primo gol della Germania è arrivato su un calcio di rigore ottenuto da Tim Kleindienst dopo un fallo di Alessandro Buongiorno e segnato da Joshua Kimmich. Il secondo è stato abbastanza emblematico del pessimo primo tempo dell’Italia, che si è fatta sorprendere da un calcio d’angolo battuto velocemente da Kimmich, che ha servito Jamal Musiala praticamente solo davanti alla porta. Nell’ultimo minuto del primo tempo Kleindienst, su cross ancora di Kimmich, ha segnato di testa il 3-0, su un’azione nata da una palla persa a centrocampo dall’Italia.

Poco dopo l’inizio del secondo tempo il centravanti dell’Italia Moise Kean ha segnato il gol del 3-1, approfittando di un errore della difesa tedesca per recuperare palla e calciarla in porta con un tiro di destro potente e preciso. Al sessantanovesimo Kean, su passaggio di Giacomo Raspadori, ha fatto un altro gol, dopo il quale l’Italia ha guadagnato ulteriore coraggio e ha cominciato a essere più aggressiva e decisa; al settantaquattresimo, dopo il gol del 3-2, l’arbitro polacco Szymon Marciniak ha prima assegnato e poi tolto, dopo la revisione al VAR, un rigore con il quale l’Italia avrebbe potuto pareggiare. Un rigore è stato assegnato invece all’Italia nei minuti di recupero: Giacomo Raspadori l’ha segnato, facendo 3-3; nei minuti successivi però l’Italia non è riuscita a segnare il gol del 4-3, che avrebbe portato la partita ai supplementari.

– Leggi anche: A sorpresa, ci sono due attaccanti italiani che fanno tanti gol

Nel girone di Nations League, nel quale ha giocato contro Francia, Belgio e Israele, l’Italia aveva dimostrato evidenti miglioramenti rispetto ai deludenti Europei della scorsa estate. Nelle due partite contro la Germania ha fatto vedere di avere ancora diverse lacune e cose da sistemare per competere contro le nazionali più forti (il primo tempo è stato davvero deludente), ma anche di poter giocare in modo intenso e coraggioso, in certi momenti.

Dopo questa eliminazione, l’Italia ha anche la certezza di quale sarà il suo girone di qualificazione ai prossimi Mondiali (le partite di Nations League contano non solo come torneo in sé, ma influenzano in parte la formazione dei gironi di qualificazione). La Nazionale sarà nel girone con Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia; se si fosse qualificata contro la Germania sarebbe stata inserita in un girone sulla carta più agevole, da quattro squadre (invece che cinque) mediamente più deboli come Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo.