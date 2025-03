L’Italia ha perso 2-1 contro la Germania nell’andata dei quarti di finale della Nations League

L’Italia ha perso 2-1 in casa nella partita di andata dei quarti di finale di Nations League, la competizione per nazionali europee che da qualche anno ha sostituito la maggior parte delle partite amichevoli. L’Italia non è ancora stata eliminata dal torneo perché domenica sera giocherà in Germania, a Dortmund, la partita di ritorno: dovrà vincere con almeno due gol di scarto per poter passare il turno; se vincerà con un solo gol di scarto, la partita sarà decisa ai rigori.

L’Italia è andata in vantaggio al nono minuto con un gol Sandro Tonali, che è stato il miglior giocatore del primo tempo. Poco dopo l’inizio del secondo tempo, la Germania ha pareggiato con un gol di testa segnato da Tim Kleindienst, l’attaccante del Borussia Mönchengladbach che era entrato da pochi minuti. Al 77esimo la Germania ha segnato l’1-2 nuovamente di testa: il difensore tedesco Joshua Kimmich ha tirato un calcio d’angolo e Leon Goretzka, suo compagno di squadra al Bayern Monaco, ha fatto gol anticipando Alessandro Bastoni. Durante l’ultimo minuto di partita, il difensore italiano Riccardo Calafiori è uscito dopo un infortunio.

Nonostante la sconfitta, la prestazione dell’Italia non è stata del tutto negativa. Dopo la delusione degli Europei dell’estate scorsa, dai quali era stata eliminata agli ottavi di finale giocando un torneo deludente, Spalletti ha trovato il modo di far giocare alla squadra un calcio efficace: soprattutto durante il primo tempo l’Italia ha difeso molto bene e ha avuto numerose occasioni da gol.