Le Ferrari sono state squalificate dal Gran Premio della Cina di Formula 1

I due piloti della Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati squalificati dall’ordine d’arrivo del Gran Premio della Cina di Formula 1, che si è corso domenica a Shanghai. La macchina di Leclerc, quinto al traguardo, pesava un chilo in meno del peso minimo di 800 chilogrammi previsto dal regolamento. Quella di Hamilton aveva il pattino – una parte del fondo dell’auto – troppo consumato, più sottile rispetto allo spessore di 10 millimetri imposto dal regolamento tecnico.

In Formula 1 una squalifica di entrambe le auto di una scuderia è un evento piuttosto raro, e segno del fatto che qualcosa è andato storto durante la fase di pianificazione o di strategia durante la gara.

La gara delle Ferrari peraltro era stata piuttosto deludente. Dopo un contatto con quella di Hamilton, la macchina di Leclerc aveva subìto un lieve danno all’ala anteriore. Durante la gara i due piloti si erano scambiati di posizione, perché Leclerc era un po’ più veloce del suo compagno di squadra, nonostante il danno alla macchina. Nessuno dei due però è mai stato abbastanza veloce da contendere le prime posizioni agli altri piloti.

Oltre alle due Ferrari, per lo stesso motivo della squalifica di Leclerc è stato squalificato anche il pilota francese Pierre Gasly, della Alpine, arrivato in undicesima posizione. Per effetto delle modifiche all’ordine di arrivo il pilota francese della Haas Esteban Ocon è arrivato quinto, e hanno guadagnato posizioni e ottenuto più punti anche Andera Kimi Antonelli della Mercedes, Alex Albon della Williams e l’altro pilota della Haas Oliver Bearman. Il Gran Premio è stato vinto da Oscar Piastri della McLaren.