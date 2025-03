Oscar Piastri della McLaren ha vinto il Gran Premio di Formula 1 della Cina

Il pilota australiano della McLaren Oscar Piastri ha vinto il Gran Premio della Cina di Formula 1, sul circuito internazionale di Shanghai. Era la seconda gara dell’anno, dopo quella vinta in Australia dal suo compagno di squadra Lando Norris. In Cina al secondo posto è arrivato proprio Norris, seguito da George Russell della Mercedes. Le due Ferrari, abbastanza deludenti e mai in competizione per la vittoria, sono arrivate rispettivamente quinta con Charles Leclerc e sesta con Lewis Hamilton, dietro la Red Bull di Max Verstappen.

È stata una gara meno avvincente e imprevedibile rispetto alla prima: in nessun momento le McLaren hanno corso il rischio di perderla. Piastri, che era in pole position per la prima volta in carriera, ha mantenuto la prima posizione per tutta la corsa, e il suo compagno di squadra ha superato Russell dopo la partenza. Per Piastri è stata la terza vittoria in Formula 1; Norris ha mantenuto la prima posizione nella classifica dei piloti.

Alla prima curva c’è stato un contatto tra le due Ferrari, che ha provocato un lieve danno all’ala anteriore della macchina di Leclerc. Nonostante ciò Leclerc ha poi mostrato di essere un po’ più veloce di Hamilton, che sabato aveva vinto la gara sprint, ma non abbastanza veloce da contendere le prime posizioni agli altri piloti e da evitare di essere sorpassato da Verstappen, negli ultimi giri.