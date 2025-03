Lewis Hamilton ha vinto la gara sprint del Gran Premio della Cina di Formula 1

Il pilota inglese Lewis Hamilton della Ferrari ha vinto la mini gara da 19 giri (chiamata “gara sprint”) del Gran Premio della Cina di Formula 1, a Shanghai. Anche se ottenuta nella gara più corta – quella normale si terrà domenica – per Hamilton è la prima vittoria da quando è passato alla Ferrari, all’inizio del 2025, in uno dei trasferimenti di piloti più attesi di sempre.

Hamilton partiva dalla pole position e ha dominato la mini gara fin dalla partenza, senza mai perdere la prima posizione: dietro di lui sono arrivati Oscar Piastri della McLaren e Max Verstappen della Red Bull, che partiva secondo ma è stato superato a pochi giri dalla fine.

La vittoria di Hamilton nella sprint è stata netta e incoraggiante per la Ferrari, che era andata invece abbastanza male nel primo Gran Premio dell’anno, una settimana fa a Melbourne, in Australia, dove aveva ottenuto un ottavo e un decimo posto. Nella sprint in Cina Charles Leclerc, con l’altra Ferrari, è arrivato quinto dietro la Mercedes di George Russell. Sabato alle 8 (le 15 locali) è in programma la normale sessione di qualifiche che stabilisce l’ordine di partenza della gara di domenica, in programma anche questa alle 8.

La gara sprint è lunga soltanto un centinaio di chilometri, cioè un terzo di una gara normale. Si corre di sabato e soltanto in sei Gran Premi: è un formato introdotto in Formula 1 dal 2021, nel tentativo di rendere più avvincenti i weekend delle gare. Il pilota vincitore ottiene otto punti, il secondo sette, il terzo sei, e così via fino all’ottavo, che prende un punto. Le altre sprint del 2025 saranno in Belgio, Brasile, Qatar e due negli Stati Uniti, a Miami e Austin.