Lando Norris della McLaren ha vinto il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione

Il pilota britannico della McLaren Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Australia che si è corso domenica mattina a Melbourne, il primo del Mondiale 2025 e il primo in cui Lewis Hamilton ha gareggiato con la Ferrari. Hamilton è arrivato decimo, un risultato sotto le aspettative ma che era prevedibile dopo le prove libere e le qualifiche negative dei giorni scorsi. Charles Leclerc, l’altro pilota della Ferrari, è arrivato ottavo.

Al secondo posto è arrivato Max Verstappen della Red Bull, vincitore del Mondiale di Formula 1 dell’anno scorso, al terzo George Russell della Mercedes, al quarto Alexander Albon della Williams e al quinto (dopo cinque secondi di penalità) Andrea Kimi Antonelli, pilota italiano ventenne alla sua prima stagione con la Mercedes.

È un inizio di Mondiale in linea con le aspettative, visto che Norris era partito in pole position e la McLaren sembra essere la macchina migliore almeno in questa prima parte della stagione e secondo molti favorita rispetto alla Red Bull e alla Mercedes. La Ferrari, che a sua volta iniziava questo Mondiale con grandi aspettative, ha confermato invece l’inizio deludente che era sembrato già chiaro durante prove libere e qualifiche. Nella gara di domenica ci sono stati problemi di strategia sulle gomme, ammessi poi dallo stesso team principal Frederic Vasseur, ed è sembrato da migliorare anche il rapporto di Hamilton con il proprio ingegnere di pista.

Nella gara corsa al circuito Albert Park la pioggia ha provocato un certo caos fin dal principio: ai primi giri sono usciti sia Jack Doohan di Alpine, al suo esordio, sia Carlos Sainz, che quest’anno corre con la Williams. Dopo un primo ingresso della safety car, la gara è proseguita in condizioni di aderenza piuttosto precarie: Leclerc era partito al settimo posto e Hamilton all’ottavo, e non sono riusciti a portarsi avanti nelle prime fasi della gara. Norris, che era partito in pole position, ha mantenuto la prima posizione e ha avuto dietro per buona parte della gara il compagno di scuderia Oscar Piastri.

Nella seconda parte della gara però ha ricominciato a piovere, complicando le strategie di tutte le scuderie. Fernando Alonso della Aston Martin è uscito dalla pista al 34esimo giro, è entrata di nuovo la safety car, e alla ripresa della gara Piastri ha iniziato a gareggiare con Norris: ma c’è stata subito una fase di sorpassi e confusione, e altre due monoposto sono uscite dalla pista (Liam Lawson della Red Bull e Gabriel Bortoleto della Sauber). Piastri è uscito di pista perdendo la sua posizione, ed è finito molto indietro. Al 50esimo giro, quando è nuovamente uscita la safety car, Norris era primo, Verstappen secondo, Russell terzo, quello che è stato poi il podio finale.

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Australia:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

4. Alex Albon (Williams)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Nico Hülkenberg (Sauber)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. Oscar Piastri (McLaren)

10. Lewis Hamilton (Ferrari)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Oliver Bearman (Haas)

Non classificati:

Liam Lawson (Red Bull)

Gabriel Bortoleto (Sauber)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Carlos Sainz (Williams)

Jack Doohan (Alpine)

Isack Hadjar (Racing Bulls)