L’aeroporto di Heathrow a Londra rimarrà chiuso tutto il giorno per un blackout

L’aeroporto di Heathrow a Londra rimarrà chiuso per tutta la giornata a causa di un blackout causato da un incendio in una vicina sottostazione elettrica. Heathrow è il principale aeroporto del Regno Unito e uno dei più trafficati d’Europa, nonché un importante scalo per i voli internazionali.

La sua chiusura è stata annunciata nelle prime ore di venerdì mattina, e ha già costretto più di 120 aerei a cambiare rotta. Molti altri voli saranno cancellati o deviati su altri aeroporti in giornata: ogni giorno da Heathrow transitano più di 1.300 aerei, tra decolli e atterraggi.

L’incendio che ha causato il blackout nell’aeroporto è avvenuto in una sottostazione elettrica, un impianto che fa da punto intermedio per la trasmissione dell’energia prodotta dalle centrali elettriche. La sottostazione si trova a Hayes, una piccola città a ovest di Londra. L’incendio è iniziato intorno alle 23:30 di giovedì, e ha causato l’evacuazione di più di 150 persone che abitano nelle vicinanze. Le cause non si conoscono. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnerlo.