Giovedì è stato annunciato che i Boston Celtics saranno venduti per 6,1 miliardi di dollari (equivalenti a 5,6 miliardi di euro) a un gruppo di investitori guidati da William Chisholm, uno dei soci del Symphony Technology Group, un fondo d’investimento californiano. I Celtics sono la squadra statunitense di basket che ha vinto più titoli in NBA (18, compreso quello del 2024), il principale campionato nordamericano, e la cifra pagata dagli acquirenti è la più alta mai spesa per acquistare una squadra sportiva statunitense: il record precedente era quello dei Washington Commanders, squadra di football americano venduta per 6,05 miliardi di dollari.

L’accordo è stato confermato da Chisholm stesso e dev’essere ancora approvato ufficialmente dall’NBA (potrebbe volerci qualche mese). La valutazione di 6,1 miliardi di dollari viene definita “iniziale”, nel senso che potrebbe salire ulteriormente. Chisholm è un imprenditore del Massachusetts, lo stato di Boston, ed è un tifoso dei Celtics da tempo; il Symphony Technology Group è una grossa società di investimenti finanziari.