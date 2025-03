Il grande esordio di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1

Andrea Kimi Antonelli, pilota 18enne di Bologna, è arrivato quarto al suo esordio in un Gran Premio di Formula 1, correndo con la Mercedes sul circuito di Melbourne, in Australia. È il secondo pilota più giovane nella storia della Formula 1 ad andare a punti, cioè ad arrivare nelle prime dieci posizioni, dopo Max Verstappen che nel 2015 ci era riuscito non ancora maggiorenne. È anche il miglior esordio per un pilota da quello di Kevin Magnussen, che nel 2014, sempre in Australia, arrivò secondo con la McLaren. La gara di domenica è stata vinta da Lando Norris della McLaren.

La prestazione di Antonelli è stata ancora più eccezionale considerando che era partito 16esimo, dopo le brutte qualifiche di sabato sul circuito di Albert Park. Ma una pioggia intermittente ha messo in difficoltà diversi piloti – hanno dovuto ritirarsi in sei, compresi Fernando Alonso e Carlos Sainz – ed è stata invece gestita con grande sapienza da Antonelli, che ha saputo recuperare anche un testa a coda con cui aveva evitato le barriere al 16esimo giro. Anche grazie a un pit stop di grande tempismo nel finale, Antonelli ha recuperato dodici posizioni, e ha ottenuto il quarto posto dopo che gli sono stati revocati cinque secondi di penalità, inizialmente assegnati per le modalità di partenza dopo l’ultimo pit stop.

Su Antonelli c’erano molte aspettative, ma anche la consapevolezza che aveva un compito difficilissimo, avendo dovuto sostituire il pilota di Formula 1 più vincente della storia, Lewis Hamilton, e considerato il migliore di sempre assieme a Michael Schumacher. Ma la parola più usata dai media italiani per descriverlo era anche prima di oggi “predestinato”, per il talento che ha mostrato sin da quando era molto piccolo e il modo con cui ha continuato ad anticipare i tempi, passando dalla Formula 4 alla Formula 1 in due anni.

Antonelli è nato il 25 agosto 2006 ed è figlio di un pilota automobilistico, Marco Antonelli, proprietario di una squadra che gareggia in varie categorie di Gran Turismo, quelle dedicate alle auto da strada di elevate prestazioni. Il nome Kimi, ha sostenuto Antonelli, non sarebbe un omaggio a Kimi Raikkonen, pilota finlandese che fu l’ultimo a vincere un Mondiale con la Ferrari, nel 2007. Antonelli ha iniziato a correre sui kart da bambino, a 8 anni, e da quando ne aveva 12 fa parte del Mercedes Junior Team, una specie di vivaio attraverso cui la scuderia inglese segue lo sviluppo dei giovani piloti che sono sotto la sua influenza.

Nel 2022 con la scuderia Prema Racing (per la quale corrono spesso giovani piloti seguiti dalla Mercedes, e per cui aveva corso tra gli altri anche Charles Leclerc) vinse il campionato di Formula 4 in Italia e in Germania, con 24 vittorie su 35 gare corse nei due campionati – la Formula 4 è una categoria creata una decina di anni fa dalla Federazione internazionale dell’automobile come passaggio intermedio dai kart alla Formula 3 ed è divisa in vari campionati nazionali.

Nel 2023, dopo aver vinto i campionati di Formula Regional in Europa e in Medio Oriente, era stato scelto sempre dalla Prema come pilota per correre in Formula 2, l’ultima categoria prima della Formula 1, saltando quindi la Formula 3: è una cosa quasi inedita per la Mercedes. Prima di arrivare a correre con la Mercedes in Formula 1, per dire, George Russell fece esperienza in Formula 4, Formula 3, Formula 2 e infine corse per due stagioni in Formula 1 con la Williams, una scuderia legata alla Mercedes.

– Leggi anche: Alla Ferrari basterà Lewis Hamilton?

La stagione 2024 non fu molto vincente per Antonelli, che però nel frattempo era diventato uno dei piloti di riserva della scuderia Mercedes di Formula 1. Partecipò alle prove libere a partire dal Gran Premio di Stiria (in Austria), e in diverse altre gare della stagione, comprese quelle a Imola e Monza, senza mai partecipare a qualifiche o Gran Premi. Nel frattempo la Mercedes si ritrovò a dover cercare un sostituto per Lewis Hamilton, che già all’inizio del 2024 aveva annunciato il passaggio alla Ferrari per il 2025. Toto Wolff, team principal della Mercedes, disse in diverse occasioni che la scelta sarebbe probabilmente ricaduta su Antonelli. Ad agosto la scuderia confermò ufficialmente che Antonelli avrebbe affiancato George Russell come secondo pilota titolare.

L’ultimo pilota italiano in Formula 1 era stato Antonio Giovinazzi, che aveva corso tra il 2017 e il 2021 per Sauber e Alfa Romeo, ottenendo in un’occasione un quinto posto. Gli ultimi italiani a vincere un Gran Premio furono Giancarlo Fisichella, che ne vinse tre tra il 2003 e il 2006 con la Jordan e la Renault, e Jarno Trulli, che nel 2004 vinse a Monaco con la Renault.