All’Eurovision non si può cantare la parola più volgare della lingua inglese, nemmeno in maltese

La cantante maltese Miriana Conte ha dovuto modificare la canzone che porterà al prossimo Eurovision Song Contest, il concorso musicale più famoso d’Europa che si terrà a maggio a Basilea, perché la parola che dava il titolo e che compariva nel ritornello della versione originale suona molto simile alla parola più volgare del vocabolario inglese. Si intitolava infatti “Kant”, cioè cantare in maltese, che si pronuncia allo stesso modo di cunt, un insulto talmente osceno nei paesi anglofoni da essere ancora un tabù in molti contesti sociali.

Venerdì Conte ha pubblicato il video ufficiale di “Serving”, la nuova “Kant”, dopo che la European Broadcasting Union (EBU), il consorzio delle reti pubbliche televisive che trasmettono l’Eurovision, le aveva ordinato di cambiare l’originale. Il testo della canzone è in inglese, che a Malta è una delle due lingue ufficiali, e giocava deliberatamente sull’assonanza tra kant e cunt. Il ritornello diceva infatti “serving kant”, un’allusione a serving cunt, un’espressione gergale del mondo queer usata per descrivere qualcuno che si distingue per femminilità, forza ed eleganza, specialmente quando si tratta di una donna trans o di una drag queen.

Ma cunt, la parola che si pronuncia come kant, è anche la più sanzionata della lingua inglese. Pronunciarla suscita scandalo in molti contesti sociali, ed è solitamente vietata in tv. Letteralmente indica l’organo riproduttivo femminile, ma è usata storicamente per offendere pesantemente le donne, anche se può essere anche rivolta agli uomini. Se negli Stati Uniti è poco usata, nel nord dell’Inghilterra e soprattutto in Scozia è invece un insulto e quasi un intercalare relativamente usato e accettato, un po’ come lo sono le bestemmie in alcune regioni italiane. La parola cunt ha comunque subito un processo di riappropriazione nel mondo queer, ed è oggi usata con una certa disinvoltura anche sui social network, perlomeno dalle generazioni più giovani.

Nella nuova versione della sua canzone, Conte non pronuncia nessuna parola al posto di kant, lasciando una sorta di vuoto. Su YouTube, diversi commenti chiedono al pubblico che assisterà dal vivo all’Eurovision di riempirlo cantando “kant”.

Secondo il Times of Malta era stata la BBC, la rete pubblica britannica, a presentare un reclamo all’EBU affinché vietasse la canzone col testo originale. L’anno scorso l’EBU aveva chiesto di modificare il titolo della canzone alla concorrente israeliana: l’originale, “October Rain”, faceva riferimento al massacro compiuto da Hamas il 7 ottobre 2023.

