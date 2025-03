La perizia della procura dice che i carabinieri non hanno causato la morte di Ramy Elgaml

Mercoledì è stato comunicato l’esito della perizia che la procura di Milano ha fatto fare sul caso di Ramy Elgaml, il 19enne di origini egiziane morto in un’incidente durante un inseguimento dei carabinieri. Secondo il perito incaricato, l’ingegnere Domenico Romaniello, la morte di Elgaml non sarebbe causata dal comportamento dei carabinieri, perché alla fine dell’inseguimento lo scooter su cui si trovava Elgaml non sarebbe stato urtato dall’auto che inseguiva. La perizia ha concluso quindi che le cause della morte sarebbero l’urto finale con un semaforo, prima del quale l’auto dei carabinieri avrebbe frenato, e la «guida spregiudicata ed estremamente pericolosa» di Fares Bouzidi, l’amico ventiduenne di Elgaml che conduceva lo scooter.

L’eventuale urto finale tra auto e scooter era l’elemento centrale del caso, anche perché dai video pubblicati in queste settimane si vede bene che l’inseguimento era stato fatto con l’obiettivo di far cadere i due ragazzi. Secondo Romaniello, però, il carabiniere alla guida dell’automobile che inseguiva Elgaml avrebbe seguito tutti i protocolli e si sarebbe comportato in maniera adeguata. La perizia era molto attesa: è una consulenza cosiddetta “cinematica”, cioè che serve a ricostruire la dinamica di un incidente stradale.