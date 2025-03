Un gruppo di separatisti ha sequestrato un treno con 182 persone nel sud-ovest del Pakistan

In Pakistan è in corso il sequestro di un treno con 182 passeggeri da parte di un gruppo di separatisti del Belucistan, una provincia nel sud-ovest del Pakistan. A bordo del treno c’erano fra le 400 e le 450 persone, ma donne, bambini, anziani e cittadini beluci sono stati lasciati andare. L’Esercito per la Liberazione del Belucistan (BLA), il principale gruppo separatista della provincia, ha rivendicato l’attacco scrivendo in un comunicato di aver messo una bomba sui binari e sparato al treno in corsa, prima di salirci sopra e prenderne il controllo.

Il governo pakistano ha mandato sul posto delle truppe, ma i separatisti hanno detto che se i militari proveranno ad avvicinarsi inizieranno ad uccidere gli ostaggi. Il treno stava viaggiando dalla città di Quetta a quella di Peshawar ed è stato fermato vicino alla città di Sibi, un’area piuttosto remota della regione: un ufficiale della polizia ha detto all’agenzia di stampa AFP che il treno è bloccato poco prima di un tunnel in una zona montuosa. Mettersi in contatto con le persone sul posto è molto complesso perché nell’area non arriva la rete mobile e non c’è connessione internet.

L’Esercito per la Liberazione del Belucistan (BLA) è un gruppo separatista che da anni lotta per l’indipendenza della regione dal Pakistan con frequenti attacchi terroristici contro le forze di sicurezza pakistane e i civili, concentrandosi su stazioni di polizia, treni e stazioni ferroviarie e autostrade.