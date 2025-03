Le foto più belle degli Oscar

Nella notte tra domenica e lunedì si è tenuta la 97esima cerimonia degli Oscar e come sempre una buona parte delle foto della serata parla dei suoi protagonisti: Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison e Zoe Saldaña (che hanno vinto rispettivamente come miglior attore, miglior attore non protagonista e attrice e attrice non protagonista), Sean Baker (che è diventato la prima persona a vincere quattro premi per lo stesso film, Anora), ma anche di quelli che potevano vincere e invece niente, come Timothée Chalamet e Demi Moore. C’è poi chi si è fatto notare per altri motivi ancora: i vestiti, le esibizioni, gli abbracci e le espressioni di gioia e commozione. La raccolta di foto del red carpet completa il racconto fotografico della serata, mentre qui trovate tutti i vincitori e qui 10 momenti notevoli da recuperare.