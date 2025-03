Le foto dell’incontro a Londra

Domenica i leader dei principali paesi europei hanno raggiunto Londra per partecipare a una riunione sulla guerra in Ucraina e più in generale sulla sicurezza per l’Europa, organizzata dal primo ministro britannico Keir Starmer. All’incontro partecipa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, così come leader di paesi non europei come Justin Trudeau per il Canada. La riunione si svolge a Lancaster House, nelle vicinanze di Buckingham Palace, dove Starmer ha accolto i partecipanti con i saluti e i convenevoli di rito. L’Italia è rappresentata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che prima della riunione ha avuto un incontro separato con Starmer e poi con Zelensky.