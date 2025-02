È iniziato il processo all’ex presidente della Corea del Sud

Giovedì è cominciato a Seul il processo per insurrezione all’ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol, al centro di un’indagine penale avviata dal ministero della Giustizia per aver imposto la legge marziale nel paese per poche ore lo scorso 3 dicembre. È il primo presidente processato con queste accuse (formalmente è solo sospeso dall’incarico).

Nell’ultimo mese Yoon è stato in carcere: era stato arrestato lo scorso 15 dicembre con l’accusa di aver condotto l’insurrezione contro le istituzioni democratiche. Se dovesse essere condannato rischia l’ergastolo o la pena di morte.

Al momento Yoon è sospeso dall’incarico di presidente perché lo scorso 14 dicembre il parlamento aveva approvato l’impeachment nei suoi confronti. Parallelamente al processo penale per insurrezione, che si sta svolgendo in tribunale, la Corte costituzionale dovrà valutare se respingere o confermare l’impeachment, rimuovendolo definitivamente dall’incarico.

Yoon ha 64 anni, è un esponente del Partito del Potere Popolare, di orientamento conservatore, ed era in carica dal 2022. Il 3 dicembre aveva annunciato in modo inaspettato l’imposizione della legge marziale, una misura che assegna poteri straordinari all’esercito, proibisce qualsiasi attività politica, compresa quella del parlamento, permette al governo di prendere il controllo della stampa e vieta qualsiasi forma di sciopero.

Yoon aveva motivato la decisione dicendo di voler fermare alcune operazioni ostili della Corea del Nord, ma è subito stato chiaro che fosse in realtà un tentativo di reprimere le opposizioni interne. Quella sera stessa tutte le forze politiche del parlamento avevano votato per annullare la misura e Yoon aveva revocato la legge marziale, che quindi era rimasta in vigore per meno di sei ore.