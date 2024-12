Il presidente della Corea del Sud ha dichiarato la legge marziale, inaspettatamente

Martedì il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha dichiarato di avere attivato la legge marziale, cioè una misura che assegna poteri straordinari all’esercito anche in ambito civile. Yoon, che è espressione del Partito del Potere Popolare (conservatore) ed è in carica dal 2022, ha aggiunto di averlo deciso per «proteggere l’ordine costituzionale democratico» del paese e «sradicare le forze filo-nordcoreane». È la prima volta che in Corea del Sud viene dichiarata la legge marziale da quando il paese è tornato ad avere un governo democratico, cioè dalla fine degli anni Ottanta.

È possibile che quella di Yoon sia una mossa per sbloccare uno stallo politico che in Corea del Sud prosegue ormai da due anni e indebolire le opposizioni, accusate dal presidente di avere legami o simpatie con la Corea del Nord: il parlamento sudcoreano è infatti controllato dall’opposizione, e nelle ultime settimane il governo sta facendo molta fatica a fare approvare la legge di bilancio. Al momento non sembra che la decisione sia direttamente collegata alle ostilità con la Corea del Nord.

La decisione di Yoon ha provocato subito diverse conseguenze: subito dopo il suo annuncio il governo ha incontrato i capi dell’esercito, mentre il principale partito di opposizione, il Partito Democratico, anch’esso di centrodestra, ha annunciato una riunione interna di emergenza.