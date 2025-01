È stato arrestato l’ex presidente della Corea del Sud

Mercoledì mattina (la notte tra martedì e mercoledì in Italia) è stato arrestato Yoon Suk-yeol, l’ex presidente della Corea del Sud, che da settimane era chiuso nella sua residenza di Seul, la capitale del paese. I procuratori possono tenere in custodia e interrogare Yoon per due giorni, poi potranno chiedere a un giudice di formalizzare l’arresto.

Yoon è accusato di insurrezione e alto tradimento: lo scorso 3 dicembre aveva imposto la legge marziale nel paese, in quello che è stato interpretato come un tentativo di instaurare un regime autoritario. Oltre all’indagine penale per la quale è stato arrestato, Yoon è anche stato sottoposto a una procedura di impeachment e sospeso dal suo incarico.

La polizia aveva già provato ad arrestarlo a inizio gennaio, ma dopo diverse ore si era ritirata a causa della resistenza degli agenti del suo servizio di sicurezza personale. Nella mattinata del 15 gennaio la polizia ha messo in atto una nuova, massiccia operazione, nella quale secondo l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap sono stati impiegati 3mila agenti: colonne di autobus e furgoni hanno bloccato le vie principali intorno alla sua residenza, fermando il traffico di mezzi pubblici e privati. Intanto, circa 6mila sostenitori di Yoon si erano radunati nelle vicinanze per tentare di impedire l’arresto.

Prima di essere arrestato ha diffuso un videomessaggio in cui dice che «lo stato di diritto è completamente collassato in questo paese». Ha definito l’indagine «illegale», ma ha detto di aver acconsentito agli interrogatori per evitare ulteriori scontri tra la polizia e gli agenti del suo servizio di sicurezza.

Yoon è un esponente del Partito del Potere Popolare, di orientamento conservatore, ed era in carica del 2022. Il 3 dicembre aveva annunciato in modo inaspettato l’attuazione della legge marziale, una misura che assegna poteri straordinari all’esercito, proibisce qualsiasi attività politica, compresa quella del parlamento, permette al governo di prendere il controllo della stampa e vieta qualsiasi forma di sciopero.

Yoon aveva motivato la decisione dicendo di voler fermare alcune operazioni ostili della Corea del Nord, ma è subito stato chiaro che fosse in realtà un tentativo di reprimere le opposizioni interne. Quella sera stessa tutte le forze politiche del parlamento avevano votato per annullare la misura e Yoon aveva revocato la legge marziale, che quindi era rimasta in vigore per meno di sei ore.

Il 14 dicembre il parlamento sudcoreano aveva votato per mettere Yoon sotto impeachment: come da prassi è stato sospeso dal suo incarico, e ieri (il 14 gennaio) sono iniziate le udienze con cui la Corte costituzionale dovrà stabilire se l’imposizione della legge marziale è stata incostituzionale e se può essere considerata un tentativo di insurrezione.

Parallelamente alla procedura di impeachment, Yoon è anche coinvolto in un’indagine penale condotta dal ministero della Giustizia, in cui è accusato di insurrezione e alto tradimento: per questo è stato emesso contro di lui un mandato di arresto, che si è concretizzato mercoledì. Se fosse ritenuto colpevole rischierebbe l’ergastolo o la pena di morte.