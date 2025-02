A Palermo sono state eseguite più di 180 misure cautelari in una grande operazione contro la mafia

Nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri hanno eseguito più di 180 misure cautelari a Palermo, in Sicilia, nell’ambito di una grande operazione contro la mafia. Le misure sono state disposte dal giudice per le indagini preliminari (gip) di Palermo e dalla Direzione distrettuale antimafia locale, in seguito a un’indagine condotta dal procuratore capo Maurizio De Lucia e dalla procuratrice aggiunta Marzia Sabella.

Le persone sottoposte alle misure cautelari sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni, consumate o tentate, aggravate dal metodo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, esercizio abusivo del gioco d’azzardo, reati in materia di armi e contro il patrimonio e la persona. L’operazione ha riguardato soprattutto persone appartenenti ai clan mafiosi di Porta Nuova, Pagliarelli, Tommaso Natale, San Lorenzo, Santa Maria del Gesù e Bagheria. I particolari dell’operazione verranno comunicati in mattinata durante una conferenza stampa.