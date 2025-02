È partita verso l’Italia la nave con a bordo i 43 migranti il cui trattenimento in Albania non era stato convalidato

Intorno alle 13 è partita dal porto di Shengjin, in Albania, una motovedetta della Guardia Costiera italiana con a bordo i 43 uomini migranti di nazionalità bengalese ed egiziana che si trovavano in Albania da martedì, insieme ad altri sei migranti che però erano stati riportati in Italia negli scorsi giorni. Il loro arrivo al porto di Bari, in Italia, è previsto intorno alle 20:30 di oggi.

Erano stati portati in Albania per essere ospitati nei discussi centri per richiedenti asilo realizzati dal governo italiano, ma venerdì sera la Corte d’appello di Roma non aveva convalidato il loro trattenimento: come era già successo con altri due gruppi di richiedenti asilo a ottobre e a novembre del 2024, la Corte aveva decretato che il loro trasferimento in Albania fosse in contrasto con una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che indica ai paesi membri dell’Unione come determinare se un paese di provenienza è “sicuro”.

A seguito dell’approvazione del cosiddetto “decreto Cutro” a marzo del 2023, i richiedenti asilo uomini, maggiorenni, che non risultano in condizioni vulnerabili e che provengono da quelli che il governo italiano considera essere «paesi di origine sicuri» possono essere detenuti appena arrivano in Italia e incanalati verso una «procedura accelerata», cioè sommaria, di esame della loro richiesta di asilo. Mentre la loro richiesta viene esaminata, è previsto che queste persone vengano detenute in alcuni centri appositi, fra cui quello costruito in Albania.

Tuttavia, secondo la Corte d’Appello, paesi come l’Egitto e il Bangladesh, che l’Italia considera “sicuri”, non sono in linea con la definizione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e quindi le persone che provengono da questi paesi non possono essere incanalate in una procedura accelerata, né essere trattenute nel centro in Albania. Venerdì la Corte d’Appello ha chiesto alla Corte di Giustizia di esprimersi sulla questione.

