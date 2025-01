È stato ucciso uno dei due uomini iracheni che bruciarono il Corano in Svezia

Secondo i media svedesi mercoledì sera è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco Salwan Momika, di 38 anni, uno dei due uomini iracheni che avevano bruciato il Corano durante una serie di manifestazioni islamofobe che si erano tenute nell’estate del 2023 in Svezia e che per questo erano stati rinviati a giudizio. I media, che citano fonti della polizia, scrivono che è stato ucciso in casa sua a Södertälje, una cittadina a circa quaranta chilometri dalla capitale del paese, Stoccolma.

La polizia era stata allertata mercoledì sera per una sparatoria in una zona residenziale della città, dice la tv pubblica svedese SVT: nell’appartamento era stato trovato un uomo sui 40 anni con ferite da arma da fuoco, che era stato poi portato in ospedale. La polizia ha successivamente confermato che l’uomo è morto, ma non ha ancora confermato la sua identità. Non si sa ancora chi l’abbia ucciso, ma sempre SVT scrive che è stata aperta un’indagine preliminare per omicidio e che nella notte tra mercoledì e giovedì sono state arrestate cinque persone.

Il tribunale distrettuale di Stoccolma ha fatto sapere che la sentenza del processo in cui Momika era imputato era prevista per giovedì ma è stata rinviata perché uno degli imputati è morto, senza però fare il nome di Momika. Un giudice del tribunale, Göran Lundahl, ha confermato ad AP che l’uomo ucciso era Momika. L’altro uomo iracheno a processo si chiama Salwan Najem.

Momika era stato rinviato a giudizio lo scorso agosto insieme a Salwan Najem: entrambi erano accusati dalla procura svedese di incitamento all’odio con motivazioni etniche, per quattro diverse occasioni. In una delle manifestazioni in cui avevano bruciato il Corano, che si era tenuta a giugno dell’anno scorso davanti alla principale moschea di Stoccolma, prima di bruciare il testo sacro per i musulmani Momika aveva messo una fetta di bacon nel libro (il maiale è un animale considerato impuro dai musulmani) e aveva strappato alcune pagine. Momika aveva detto di voler bruciare il Corano in pubblico perché il libro secondo lui è «un pericolo per le leggi democratiche e per i valori svedesi e umani».