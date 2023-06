La polizia svedese ha autorizzato una manifestazione davanti a una moschea di Stoccolma in cui verrà bruciato un Corano

Mercoledì mattina la polizia svedese ha detto di aver autorizzato una manifestazione in cui un uomo brucerà una copia del Corano, il testo sacro dell’Islam, davanti alla principale moschea di Stoccolma. La richiesta di organizzare la manifestazione era stata presentata a febbraio da Salwan Momika, un uomo di origine irachena residente in Svezia con lo status di richiedente asilo: Momika aveva detto di voler bruciare il Corano in pubblico perché il libro secondo lui rappresenterebbe «un pericolo per le leggi democratiche e per i valori svedesi e umani».

La manifestazione era stata inizialmente vietata dalla polizia per possibili rischi per la sicurezza, ma due settimane fa un tribunale svedese ha deciso di annullare la decisione della polizia, in seguito a un ricorso di Momika, sostenendo che i rischi per la sicurezza non fossero tali da impedire il diritto di bruciare il Corano. La manifestazione comincerà alle 13:30 e si teme che nei pressi della moschea possano esserci disordini e incidenti.

A gennaio c’era stata una manifestazione simile davanti alla sede dell’ambasciata turca a Stoccolma, quando a bruciare il Corano era stato l’estremista di destra Rasmus Paludan: quel rogo aveva causato grosse polemiche e proteste in Turchia, e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva minacciato che non avrebbe ratificato l’ingresso della Svezia della NATO, a cui si oppone da mesi accusando il governo svedese di sostenere e accogliere membri di alcune organizzazioni curde che la Turchia (così come la maggior parte dei paesi occidentali) ritiene terroristiche.

