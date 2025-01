Isabella Rossellini, nel pieno della sua carriera

Dopo la candidatura ai Golden Globe, ai Critics Choice Awards e ai premi BAFTA, giovedì è stato annunciato che l’attrice italostatunitense Isabella Rossellini è candidata come miglior attrice non protagonista anche agli Oscar. Rossellini ha 72 anni e quella per il ruolo di suor Agnes nel film drammatico Conclave di Edward Berger è la sua prima candidatura di questo tipo. Per una coincidenza che lei stessa ha fatto notare pochi giorni fa sul suo profilo Instagram, anche la madre, la celebre attrice svedese Ingrid Bergman, fu candidata all’Oscar nel 1946 per il ruolo di una suora, nel film Le campane di Santa Maria.

Dopo aver saputo della candidatura ha commentato: «Quando ero giovane venivo sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini [tra i più importanti registi italiani di sempre]. Invecchiando è successo meno di frequente e mi manca, soprattutto oggi. Vorrei che i miei genitori fossero vivi per festeggiare con me questo grande onore». Rossellini è infatti diventata famosa inizialmente come figlia e poi come moglie d’arte, per via del suo matrimonio col regista Martin Scorsese e poi della sua relazione con David Lynch. È diventata però molto più di questo e anzi l’apice della sua carriera potrebbe non essere ancora arrivato, nonostante viva da tempo ritirata in una fattoria di Long Island, accanto a New York, circondata solo da animali.

Inizialmente non voleva fare l’attrice: dopo la scuola fece l’Accademia di costume e di moda di Roma, poi iniziò a fare la traduttrice e la giornalista inviata per la Rai da New York, dove si trasferì definitivamente quando aveva poco più di vent’anni. Poi però negli Stati Uniti iniziò a fare la modella e a essere fotografata dai più famosi fotografi di quegli anni. Nel 1976 esordì al cinema col film Nina di Vincente Minnelli e dieci anni dopo fu la protagonista femminile di Velluto blu di David Lynch, ruolo che le fece raggiungere una fama internazionale.

Tra i film più memorabili in cui recitò ce ne sono di internazionali come Cuore selvaggio e La morte ti fa bella e di italiani, come La solitudine dei numeri primi, alcuni più commerciali e molti più piccoli e indipendenti. Fece anche molta televisione e nel 1996 comparve in un episodio di Friends nel ruolo di se stessa: un’attrice 44enne considerata un sex symbol dagli amici trentenni protagonisti della serie.

Attorno a quell’età Rossellini fu licenziata dal marchio di cosmetici Lancôme, di cui era stata testimonial per 15 anni, perché considerata troppo vecchia. In quel periodo la lasciò anche l’agente che l’aveva seguita fino a quel momento e per lei diventò difficile trovare nuovi ruoli. Non smise mai di fare piccole parti e film minori, ma di quel periodo raccontò che fu dura e che dovette ripensare alla propria carriera, a come essere economicamente indipendente. A 45 anni scrisse un’autobiografia intitolata Some of me: era infatti solo la prima metà della sua vita.

Alcuni anni dopo decise di tornare a studiare all’università: etologia, per soddisfare il grande amore e interesse per gli animali che aveva avuto fin da bambina. E che riversò anche nella serie di cortometraggi del 2008 Green Porno (seguiti poi da Seduce Me e Mammas), dedicati al sesso e alla riproduzione nelle varie specie, che ideò, scrisse e interpretò in costume, dando prova del suo talento da caratterista. Nel 2018, ultrasessantenne, tornò a lavorare come testimonial per Lancôme, che nel frattempo cercava modelle che potessero far immedesimare anche donne non più giovani.

Dopo i settant’anni è iniziata quella che l’Hollywood Reporter ha definito una «rinascita della sua carriera» culminata con la candidatura all’Oscar. Dal 2023 a oggi ha vinto il premio alla carriera dei David di Donatello e degli European Film Awards, ed è stata molto acclamata per il suo ruolo in La Chimera, di Alice Rohrwacher. Oltre ad aver accumulato un milione di follower su Instagram, dove pubblica soprattutto foto delle sue pecore.

Riguardo al ruolo di suor Agnes in Conclave Berger, il regista, ha detto di Rossellini che è «una di quelle rare persone che sanno fare una grande performance con la minima espressività». Nel film lo si vede fin da una delle prime scene, quando viene colta di sorpresa dalle parole di un cardinale e si fa scappare un mezzo sorriso rendendo il personaggio da subito indecifrabile per lo spettatore. A sorprendere della sua interpretazione è anche la rarità di vedere un volto femminile al contempo famosissimo e con le rughe.

Rossellini ha due figli ed ebbe svariati partner famosi, oltre a Scorsese e Lynch anche Luciano De Crescenzo, Gary Oldman e Christian De Sica. In una recente intervista al New York Times ha raccontato di essere sempre stata in coppia con qualcuno finché poco dopo i quarant’anni, quando perse il lavoro con Lancôme e il suo secondo figlio era piccolo, il suo psicologo le propose di provare a stare da sola per sei mesi. «E così mi dissi ok, proverò per sei mesi. Ed è stato un periodo di grande serenità, devo dire. E così quello che era per me un esperimento di sei mesi divenne di un anno, di due anni, e poi si estese a 25 anni». Nella fattoria dove produce uova, miele e lana, e vive coi suoi animali dice di non essere mai stata così felice, anche se a volte le piacerebbe avere un partner, per fare un viaggio o per andare alle feste senza rischiare di finire braccata dal più noioso dei presenti, «che ti isolano e parlano, parlano, parlano».