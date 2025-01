Il primo discorso di Trump da presidente

Pochi minuti dopo aver giurato da nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha pronunciato il suo primo discorso del suo secondo mandato. È durato circa mezz’ora ed è stato una specie di elenco delle priorità delle prime settimane da presidente, molte delle quali già note. È stato anche un discorso piuttosto monocorde: Trump ha letto per quasi tutto il tempo dal gobbo ed è stato spesso interrotto dagli applausi dei presenti alla Rotunda del Congresso, a Washington D.C.

Nella prima parte del discorso Trump ha annunciato che a breve firmerà degli ordini esecutivi, decreti presidenziali con effetto immediato, per dichiarare lo stato di emergenza al confine sud col Messico ed espellere più rapidamente i migranti senza documenti, per favorire nuove trivellazioni di petrolio e gas naturale ed eliminare gli incentivi per le auto elettriche e per rinominare il Golfo del Messico in “Golfo d’America”, fra le altre cose.

Trump ha anche criticato duramente il suo predecessore Joe Biden, che era seduto pochi passi dietro di lui. Trump ha detto che negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno avuto «un governo che non è riuscito a gestire nessuna crisi», guidato da «membri dell’establishment estremisti e corrotti». Trump ha anche accusato di estrema faziosità il dipartimento della Giustizia uscente, cioè quello che lo ha indagato a lungo per aver fomentato l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 e per aver sottratto e custodito in modo improprio alcuni documenti riservati nella sua villa di Mar-a-Lago, in Florida.

In alcuni punti Trump ha anche citato alcune frasi-slogan che nelle prossime ore vedremo comparire spesso nei titoli dei giornali. Trump ha detto, fra le altre cose, che «il declino americano è finito» – un riferimento alla consueta accusa secondo cui i suoi predecessori non hanno curato appieno gli interessi statunitensi – e che la sua vita è stata «risparmiata» per «rendere più grande l’America»: un riferimento sia all’attentato che ha subito a Butler, in Pennsylvania, nel luglio del 2024, sia al suo storico slogan, «Make America Great Again».

Fra gli altri ordini esecutivi annunciati brevemente da Trump e confermati poco dopo da un messaggio dei nuovi portavoce della Casa Bianca, uno dovrebbe «stabilire la realtà biologica del maschile e del femminile e proteggere le donne dall’ideologia gender»: uno dei temi più cari dell’estrema destra occidentale. Con un altro ordine esecutivo Trump dovrebbe far ritirare gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul clima: Trump aveva già preso questa decisione nell’estate del 2017, poi Biden aveva fatto rientrare gli Stati Uniti nell’accordo proprio con uno dei suoi primi ordini esecutivi, nel gennaio del 2021.

«L’epoca d’oro dell’America comincia esattamente ora», ha detto Trump concludendo il suo discorso a Washington. «Da questo momento in poi, il nostro paese fiorirà e sarà di nuovo rispettato nel mondo». In serata Trump si sposterà alla Capitol One Arena, un palazzetto dove migliaia di suoi sostenitori stanno seguendo la cerimonia in diretta. Trump dovrebbe tenere un discorso più lungo – e più vivace, verosimilmente – e firmare almeno alcuni degli ordini esecutivi annunciati.