Joe Biden ha graziato cinque persone come ultimo atto da presidente degli Stati Uniti

Joe Biden ha concesso la grazia a cinque persone, come ultimo atto da presidente degli Stati Uniti, prima che lunedì si insedi il suo successore Donald Trump. La grazia è un provvedimento di clemenza con cui il presidente può annullare una condanna. Biden l’ha concessa postuma soprattutto a Marcus Garvey, sindacalista giamaicano e attivista per i diritti dei neri – considerato tra i precursori del movimento per la fine della segregazione razziale – che negli anni Venti fu condannato per frode, per presunte irregolarità nel sistema di finanziamento della compagnia di navigazione riservata a soli clienti neri da lui fondata.

Gli altri provvedimenti hanno riguardato Don Scott, speaker della Camera della Virginia, che nel 1994 fu condannato per traffico di droga; Darryl Chambers, un sostenitore della prevenzione della violenza causata dalle armi, che era stato condannato per reati di droga, Ravidath Ragbir, promotore di campagne per i diritti delle persone migranti, condannato nel 2001 per reati minori; e Kemba Smith Pradia, attivista per i diritti dei carcerari, condannata nel 1994 per traffico di droga.

Nelle ultime settimane Biden aveva graziato 39 persone condannate per crimini non violenti e ridotto le pene di altre 4mila persone. Aveva anche commutato in ergastolo la pena di 37 persone condannate a morte a livello federale su 40 totali. Ha concesso la grazia «piena e incondizionata» anche al figlio Hunter, accusato di possesso illegale di arma da fuoco e di evasione fiscale.