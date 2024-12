Biden ha commutato in ergastolo la pena di 37 dei 40 condannati a morte a livello federale negli Stati Uniti

Lunedì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato di aver commutato in ergastolo la pena di 37 persone condannate a morte a livello federale: è uno dei suoi ultimi atti come presidente, prima che il 20 gennaio si insedi il suo successore Donald Trump, che è invece un sostenitore della pena di morte. Con questa decisione restano solo 3 persone condannate a morte negli Stati Uniti a livello federale: Dylann Roof, che nel 2015 uccise nove persone nere in una chiesa metodista di Charleston, in South Carolina, Dzhokhar Tsarnaev, autore dell’attentato alla maratona di Boston del 2013, e Robert Bowers, che uccise 11 persone nel 2018 in una sinagoga di Pittsburgh in un attentato di matrice antisemita.

Nella sua prima campagna elettorale Biden aveva detto di voler abolire la pena di morte a livello federale, ma poi la sua amministrazione si era limitata a sospendere le esecuzioni durante il suo mandato.