Il presidente statunitense Joe Biden ha graziato 39 persone e ha ridotto le pene di altre 1.500

Il presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato di aver concesso la grazia a 39 persone e di aver ridotto le pene di altre 1.500. Le riduzioni ordinate da Biden riguardano principalmente persone a cui erano stati concessi gli arresti domiciliari durante la pandemia di Covid-19 per limitare i contagi nelle prigioni.

È tipico che vicino alla fine del proprio mandato i presidenti degli Stati Uniti concedano molti provvedimenti di clemenza come la grazia e la commutazione della pena. Negli scorsi giorni Biden, che a gennaio lascerà l’incarico al presidente eletto Donald Trump, era stato molto criticato per aver graziato suo figlio Hunter, al centro di due casi giudiziari. Quello di giovedì è il singolo provvedimento di grazia più ampio mai deciso da un presidente in un solo giorno.

– Leggi anche: La grazia di Biden a suo figlio non è piaciuta quasi a nessuno