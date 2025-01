In Croazia si vota per il ballottaggio delle elezioni presidenziali

Dalle 7 di domenica la Croazia sta votando per il ballottaggio delle elezioni presidenziali fra il presidente della Repubblica uscente Zoran Milanović, dato ampiamente come favorito, e Dragan Primorac, ex ministro e membro dell’Unione Democratica Croata (HDZ), di centrodestra, che storicamente è il partito più radicato e popolare nel paese. I seggi chiuderanno alle 19 e i risultati preliminari dovrebbero arrivare in serata, mentre per quelli definitivi è possibile che si dovrà aspettare un paio di giorni.

Il presidente della Repubblica in Croazia ha per lo più una funzione cerimoniale, ma è anche il capo delle forze armate e gestisce la politica estera del paese insieme al governo.

Al primo turno, che si è tenuto il 29 dicembre, Milanović aveva preso il 49,1 per cento dei voti, arrivando molto vicino a vincere senza dover andare al ballottaggio. Primorac aveva preso il 19,35 per cento e secondo gli ultimi sondaggi dovrebbe prendere al ballottaggio meno del 30 per cento. Gli stessi sondaggi danno Milanović in vantaggio con il 67 per cento circa dei consensi.

Milanović è sostenuto da una coalizione di centrosinistra guidata dal Partito Socialdemocratico (SDP), ma negli ultimi anni si è spostato a destra su molti temi, assumento posizioni talvolta populiste. Gode di grande popolarità ed è considerato il favorito anche perché gli avversari dell’HDZ, che governano la Croazia dal 2016, sono stati recentemente indeboliti da alcuni scandali.

Durante il suo primo mandato, tra le altre cose, Milanović è stato molto critico delle restrizioni approvate dal governo durante la pandemia di Covid, ha affermato di essere contrario all’accoglienza dei migranti, e ha sostenuto la polizia croata anche quando è stata accusata di respingere violentemente i migranti.

Milanović è da anni molto critico nei confronti del sostegno militare all’Ucraina. Recentemente ha rifiutato di sostenere l’invio di militari croati che, nei piani del governo, avrebbero dovuto partecipare a un’operazione di addestramento per le truppe ucraine in Germania, sostenendo che questo avrebbe potuto portare la Croazia a una guerra contro la Russia. Una posizione che ha ribadito anche durante la campagna elettorale, dicendo che «finché sarò presidente, i soldati croati non combatteranno le guerre degli altri».

Milanović si è anche opposto all’ingresso della Finlandia e della Svezia nella NATO, sostenendo che prima la comunità internazionale dovrebbe impegnarsi a cambiare la legge elettorale in Bosnia ed Erzegovina per favorire i croati che vivono nel paese: sono tutte posizioni piuttosto insolite per la Croazia – un paese in cui l’opinione pubblica storicamente è sempre stata a favore della NATO e filo-occidentale – e per la tradizione politica croata, dove i presidenti tendono a essere figure politiche più simili a un arbitro sopra le parti, un po’ come avviene anche in Italia.

