Gli exit poll in Croazia danno avanti Zoran Milanović

Secondo i primi exit poll relativi alle elezioni presidenziali in Croazia, il presidente uscente Zoran Milanović avrebbe superato di poco il 50 per cento dei voti. Milanović è sostenuto da una coalizione di partiti di centrosinistra ed era dato ampiamente come favorito a queste elezioni: se mantenesse la maggioranza assoluta dei voti potrebbe essere eletto al primo turno, senza andare al ballottaggio.

Sempre secondo gli exit poll, il secondo candidato più votato è stato Dragan Primorac, ex ministro di centrodestra, che avrebbe ottenuto il 19,04 per cento.

Milanović è sostenuto dal Partito Socialdemocratico (SDP) e da diversi altri partiti di centrosinistra, mentre Primorac fa parte dell’Unione Democratica Croata (HDZ), di centrodestra, che storicamente è il partito più radicato e popolare nel paese. Milanović gode comunque di grande popolarità ed era dato per favorito anche perché l’HDZ, che governa la Croazia dal 2016, è stata recentemente indebolita da molti scandali legati a suoi esponenti. Negli ultimi anni inoltre Milanović si è spostato su posizioni più di destra e populiste su molti temi.

Il presidente in Croazia ha per lo più una funzione cerimoniale, anche se è il capo delle forze armate e gestisce la politica estera del paese insieme al governo. I candidati alle elezioni presidenziali in Croazia erano otto, ma le attenzioni si sono concentrate fin da subito su Milanović e Primorac, i due candidati principali.