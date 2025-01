La notizia principale su tutti i giornali nazionali di oggi è ancora la detenzione in condizioni severe della giornalista Cecilia Sala in Iran: giovedì si è tenuta una riunione del governo italiano per discutere della vicenda, e nel pomeriggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato la madre di Sala. Ci sono poi ancora diversi articoli sia sull’attentato del primo gennaio a New Orleans, quando un uomo a bordo di un’auto ha investito la folla e ucciso 14 persone, sia sul Cybertruck di Tesla esploso vicino all’ingresso del Trump Hotel di Las Vegas (nel frattempo è stato identificato l’uomo a bordo dell’auto, morto nell’esplosione). Tra le altre notizie ci sono la morte della stilista Rosita Missoni e quella dell’ex calciatore e allenatore Aldo Agroppi, e l’Inter in finale di Supercoppa italiana.