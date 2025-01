È morta Rosita Missoni, fondatrice dell’azienda di moda Missoni insieme al marito Ottavio: aveva 93 anni

È morta Rosita Missoni, celebre per aver fondato nel 1953 insieme al marito Ottavio l’azienda di moda Missoni, una delle più longeve del settore in Italia. Aveva 93 anni.

Negli anni Cinquanta Rosita Missoni – il cui cognome da nubile era Jelmini – aprì con il marito Ottavio un laboratorio di maglieria a Gallarate, in provincia di Varese. Poi i due trasferirono l’azienda in una fabbrica a Sulmirago, sempre nel Varesotto. Si erano conosciuti alle Olimpiadi di Londra del 1948 dove Ottavio Missoni – che erano nato in Croazia (quando faceva parte del Regno di Jugoslavia) – competeva nell’atletica leggera. All’epoca Missoni aveva aperto con un altro atleta, il discobolo Giorgio Oberweger, un piccolo laboratorio di maglieria a Trieste. Nel 1958 a Milano i Missoni presentarono alla stampa la loro prima collezione, che fu molto apprezzata. Da allora ebbe inizio il successo dell’azienda.

Nel 1997 i coniugi Missoni cedettero la direzione creativa dell’azienda alla figlia Angela, che poi la lasciò nel 2021 pur restando presidente. Dagli anni Duemila Rosita Missoni continuò comunque a partecipare agli eventi e alle iniziative dell’azienda di famiglia, concentrandosi sulla collezione Missoni Home.

