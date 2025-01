Cosa sappiamo sull’esplosione di un Cybetruck davanti al Trump Hotel di Las Vegas

Intorno alle 8:40 di mercoledì 1° gennaio (le 17:40 in Italia) un Cybertruck di Tesla è esploso vicino all’ingresso del Trump Hotel di Las Vegas, in Nevada (Stati Uniti). Una persona che si trovava all’interno del veicolo è morta, e altre sette che erano nelle vicinanze sono state ferite in modo non grave. Gli agenti della polizia di Las Vegas hanno trovato nell’auto contenitori pieni di benzina e altri combustibili e diversi mortai per fuochi d’artificio, ma non è chiaro come questi siano esplosi.

I Cybetruck sono dei pickup commercializzati da Tesla a partire dal 2023, con un design squadrato molto riconoscibile.

L’esplosione è avvenuta a distanza di poche ore dall’attentato a New Orleans, nello stato della Louisiana, in cui un uomo a bordo di un’auto ha investito la folla nella notte di Capodanno uccidendo almeno 15 persone. Lo sceriffo di Las Vegas Kevin McMahill ha detto di ritenere che l’esplosione del Cybertruck sia stato un «incidente isolato», ma le autorità stanno comunque indagando per capire se ci fosse qualche legame con la strage di New Orleans.

Il Cybetruck era stato noleggiato tramite l’app Turo, la stessa usata dall’attentatore di New Orleans per noleggiare l’auto con cui ha investito la folla. Era partito dal Colorado ed è arrivato a Las Vegas verso le 7:30: ha vagato nel centro della città per circa un’ora e poi si è avvicinato a una porta d’ingresso del Trump Hotel, esplodendo circa 15 secondi dopo essersi fermato. L’hotel si trova nel centro della città, a breve distanza da altri alberghi molto noti come il Bellagio e il Caesars Palace.

Il conducente era l’unica persona a bordo del veicolo: lo sceriffo McMahill ha detto che le autorità hanno identificato la persona che l’aveva noleggiato, e ritengono non abbia «alcun legame» con l’ISIS o con altre organizzazioni terroristiche (al contrario dell’attentatore di New Orleans). Non è chiaro se la persona che ha noleggiato l’auto fosse la stessa alla guida, che è morta nell’esplosione e non è stata ancora identificata. Le autorità locali e federali che stanno indagando sul caso non hanno stabilito se l’esplosione possa essere considerata un atto di terrorismo.

Tesla è di proprietà di Elon Musk, l’imprenditore miliardario che negli ultimi mesi è diventato uno dei principali sostenitori e finanziatori del presidente eletto Donald Trump. Su X (il social network che tra l’altro è sempre di proprietà di Musk), Musk ha scritto che l’esplosione «è stata causata da fuochi d’artificio e/o da una bomba», e che l’auto non avrebbe avuto difetti. La causa e la dinamica dell’esplosione non sono ancora state confermate dalle autorità.