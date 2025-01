Un’auto ha investito decine di persone a New Orleans 

A New Orleans, negli Stati Uniti, una persona alla guida di un’auto ha investito un gruppo di persone su Bourbon Street, nel centro della città e vicino al fiume Mississippi: secondo l’agenzia cittadina che si occupa delle emergenze ci sono almeno 10 morti e almeno 30 feriti, che sono stati portati in vari ospedali della città. Online circolano varie immagini e video di corpi di persone a terra. Al momento le notizie sono molto confuse e non è chiaro cosa sia successo esattamente, nemmeno se la persona alla guida sia stata fermata.

Alcuni testimoni oculari ascoltati da CNN hanno detto di aver sentito alcuni spari; altri, ascoltati da CBS News, hanno detto di aver visto il conducente uscire dall’automobile e sparare, e di aver visto la polizia rispondere ai colpi sparando. Nulla di tutto ciò è ancora stato confermato dalla polizia, e non ci sono notizie su dove sia il conducente.

L’investimento delle persone è avvenuto nel quartiere francese di New Orleans, una zona molto frequentata e piena di locali. Bourbon Street, nello specifico, è una zona molto frequentata dalla comunità LGBT+. Erano le prime ore del mattino dopo la notte di capodanno e in giro c’erano molte persone: per la fine dell’anno era stato organizzato un concerto all’aperto e, nella zona di Bourbon Street, spettacoli drag e vari altri eventi.

In aggiornamento.