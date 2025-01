È morto a 80 anni l’ex calciatore e allenatore Aldo Agroppi

È morto a 80 anni Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore di molte squadre, e in seguito anche popolare opinionista televisivo. Nacque a Piombino nel 1944 e iniziò la carriera da calciatore nella squadra della sua città: nel 1961 passò al Torino che lo cedette prima in prestito a Genoa, Ternana e Potenza, e in cui tornò poi a giocare stabilmente nel 1967. Al Torino, dove giocava come centrocampista, rimase fino al 1975, vincendo per due volte la Coppa Italia (nel 1968 e nel 1971).

Iniziò la carriera da allenatore nel Perugia, che allenò in diverse occasioni tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. Nel 1985 andò ad allenare la Fiorentina, con cui ottenne il quarto posto in Serie A: alla fine di quella stagione lasciò l’incarico dopo aver subìto una violenta aggressione da parte di alcuni tifosi della squadra che gli rimproveravano di non far giocare abbastanza il capitano Giancarlo Antognoni.