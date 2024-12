Un regalo di Natale al giorno: -8

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Tutti hanno quell’amico appassionato di un argomento che coglie ogni occasione per snocciolare qualche aneddoto, citare questo o quell’esperto e lanciarsi in spiegazioni iper-dettagliate. O magari quell’amico siete voi e invece di intrattenere i vostri conoscenti con lunghissimi monologhi potete regalare un libro che faccia il lavoro al vostro posto, senza annoiare. Da due anni, ogni tre mesi, esce Cose spiegate bene, la rivista-libro del Post pubblicata in collaborazione con la casa editrice Iperborea. Ogni numero (sono quattro all’anno) è dedicato a un argomento, per declinare la proverbiale inclinazione descrittiva e di chiarezza del Post anche su questo formato, raccogliendo spiegazioni, storie e racconti d’autore.

Dall’ultimo Natale sono usciti altri quattro volumi: L’importante è partecipare, con tutto quello che c’è da sapere sulle Olimpiadi; Ogni quattro anni, sulle elezioni negli Stati Uniti, con approfondimenti che vanno dalle procedure per eleggere il presidente alle storie sui partiti, ai temi che polarizzano il dibattito pubblico; Novecento, il secolo scorso, che si concentra soprattutto sul secondo Novecento, raccontando com’è stata l’Italia fino a 25 anni fa; e Quello che mangiamo, su ciò che ci piace mangiare e su come funziona l’industria che lo produce. Ognuno costa 19 euro e si può comprare sul sito del Post, dove si trovano anche tutti gli altri Cose spiegate bene usciti negli anni scorsi; ma anche su Amazon, su Feltrinelli.it e su Libraccio.it.

Da quest’anno poi, se volete fare un regalo a qualcuno che non li conosce, potete iniziarne la collezione: se comprate cinque libri di Cose spiegate bene avete in regalo un cofanetto per raccogliere dieci numeri (è fatto apposta per contenere i primi dieci, ma potete anche metterci degli altri numeri). Se preferite, potete comprare anche solo quello, lo trovate sempre sul sito del Post a 23 euro.

Se siete alla ricerca di un libro e non ne avete ancora trovato uno che faccia al caso vostro né tra quelli consigliati dalle persone che lavorano al Post, né tra i libri rari che vi abbiamo suggerito tra i regali di Natale, né tra quelli di Cose spiegate bene, provate con Altrecose: il marchio editoriale creato dal Post con Iperborea, dedicato alla conoscenza della realtà e a opere di “non fiction”.

Il primo volume è stato pubblicato a marzo e si chiama Mostri, è scritto da Claire Dederer e racconta il “tormento dei fan” quando ammirano le opere di un artista ma non il suo comportamento. Per appassionati di giornali e giornalismo c’è Traffic di Ben Smith, che racconta cos’è successo negli ultimi vent’anni al mondo dell’informazione, e per chi deve recuperare informazioni su un intero continente c’è L’Africa non è un paese di Dipo Faloyin, che descrive, spiega, distingue e smonta le tante superficiali semplificazioni con cui viene vista l’Africa in Europa. L’ultimo libro pubblicato da Altrecose è Il desiderio di Dio, di David Baddiel, un saggio in cui l’autore riflette in modo ironico sull’esistenza di Dio e su quanto il mondo sarebbe migliore se effettivamente Dio esistesse.

Mostri di Claire Dederer si trova sullo shop del Post a 20 euro e su Amazon, Feltrinelli, Ibs e Libraccio a 19 euro; Traffic di Ben Smith si trova sullo shop del Post a 21 euro, su Amazon, Ibs, Feltrinelli e Libraccio a 20 euro; L’Africa non è un paese di Dipo Faloyin è sullo shop del Post a 22 euro e su Amazon, Feltrinelli, Ibs e Libraccio a 21 euro; Il desiderio di Dio si compra sullo shop del Post a 17 euro e su Amazon, Feltrinelli, Ibs e Libraccio a 16.

Poi c’è anche il merch ufficiale del Post: i cappellini, le magliette e le felpe di Da Costa a Costa (la newsletter del vicedirettore Francesco Costa), le tote bag di Altrecose e di Indagini, il podcast di Stefano Nazzi, la tazza di Morning (il podcast che ogni mattina dopo le otto vi racconta cos’è successo in Italia e nel mondo). Per tutti gli altri c’è l’abbonamento al Post, che è un regalo anche per noi e da gennaio sarà ancora più ricco. Lo potete regalare da qui, e qui trovate una spiegazione lunga sulle cose in più alle quali si avrà accesso.

