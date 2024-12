Un regalo di Natale al giorno: -15

Anche questo dicembre, come ogni anno da qualche tempo, la redazione di Consumismi scandaglia i negozi online per trovare idee originali utili a chi vuole fare i regali di Natale o è in qualche modo costretto. Sul Post quindi pubblichiamo un regalo di Natale al giorno fino al 24 dicembre e ogni mercoledì mandiamo una newsletter con quelle e molte altre idee (ci si iscrive qui). Se poi non trovate veramente niente che faccia al caso vostro, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

Scegliere un libro da regalare non è in generale mai facile, ma diventa ancora più difficile se il destinatario è un grande lettore, aggiornato su autori e novità e molto selettivo. In questo caso più che un libro da leggere (che tanto avrà già o letto, o comprato o scartato) potete provare a cercare un libro che sia anche un oggetto importante da avere in casa, perché è un’edizione molto specifica (la prima, se si vuole strafare, ma non per forza), con quella particolare copertina, quella traduzione o quelle illustrazioni che lo rendono raro e prezioso. Online se ne trovano, se si sa cercare bene.

Guardare i siti di rivenditori di libri antichi o usati è un buon modo per trovare titoli o edizioni particolari, anche di autori molto conosciuti. Tra le tantissime esistenti in Italia c’è per esempio l’Antica libreria Cascianelli di Roma (se cercate qualcosa di davvero curioso, tipo questo libro di anatomia di fine Ottocento o questo sulle ombre cinesi). Di norma però i libri che si comprano su questi siti sono cari, a seconda dalla rarità dell’edizione che si sta cercando: è difficile che costino meno di 150 euro, ma offrono una certa garanzia che il volume sia autentico e in buone condizioni.

Per volumi più recenti ed economici sono interessanti il catalogo della libreria Scaldasole di Milano (dove si trova un classico Piccolo Principe della casa editrice francese Gallimard a 20 euro o una delle prime edizioni di Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda a 60 euro) e quello del Libraccio, che ha una sezione dedicata ai libri rari. Per tutte le fasce di prezzo ci sono anche: AbeBooks (che è il sito di libri usati di Amazon), Maremagnum, Libriantichionline e Ibs. Su AbeBooks si può impostare la ricerca sui libri autografati: per esempio qui c’è l’ultimo libro di Sally Rooney in inglese con la firma dell’autrice (dovete sbrigarvi e costa più la spedizione del libro, ma ve la cavate con circa 75 euro) oppure il suo penultimo libro sempre autografato a qualche decina di euro in meno.

Se cercate ispirazione per vecchie edizioni di libri italiani, potete leggervi questo articolo sulla complicata storia di uno dei romanzi italiani più lunghi di sempre; questo su un romanzo considerato osceno, censurato e processato negli anni Sessanta; questo su uno dei casi editoriali più discussi di sempre o questo su un capolavoro ignorato per più di vent’anni.

Se invece sapete già che libro raro volete, potete anche controllare sulle piattaforme di rivendita come eBay, Subito e Vinted. Qualche tempo fa avevamo scritto un articolo con le dritte per trovare libri fuori catalogo, utili a questo scopo. Una è sicuramente di farsi mandare delle foto in più dal venditore per accertarsi che il libro sia in buone condizioni: di norma su questi siti i libri costano meno, ma per regalarli è meglio assicurarsi che non siano eccessivamente rovinati, macchiati o strappati.

I libri che più si prestano a questo tipo di regalo sono i classici, come Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, Cime tempestose di Emily Bronte o Piccole donne di Louisa May Alcott (siete ancora in tempo per tentare di aggiudicarvi questa bella copia all’asta su eBay). Tra le prime edizioni di libri italiani del Novecento c’è quella di Il barone rampante di Italo Calvino, che si trova a 110 euro. Ma anche alcune edizioni successive, come quelle edite da Einaudi nel 1962 o nel 1972, sono esteticamente belle e più economiche. Per chi invece puntasse sul fattore sorpresa c’è la versione latina dei fumetti dei Peanuts dedicata a Snoopy: Insuperabilis Snupius (che si trova a 23 euro), scritta a metà degli anni Settanta da un gruppo di studiosi che sperava che il latino diventasse la lingua ufficiale in Europa.

Alzando il budget, un libro per cui può valere la pena fare qualche ricerca in più è The catcher in the rye (Il giovane Holden) di J.D. Salinger: la primissima edizione è inavvicinabile, ma ce ne sono alcune molto belle da esporre e da leggere (o rileggere), come questa, molto simile alla prima edizione, ma uscita un anno dopo, da 175 euro. Un altro libro la cui prima edizione è decisamente fuori portata ma di cui esistono molte altre edizioni belle e curate è Lo Hobbit, di J.R.R. Tolkien. Alcune di queste sono comunque carissime, ma è facile trovare delle alternative interessanti e più economiche come questa edita da Puffin a 115 euro.

